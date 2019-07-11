Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz'u anlatan kısa film paylaşımı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz şehitleri için bir kısa film hazırlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimini anlatan kısa bir film paylaştı.
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarıyla ailelerinin kurduğu ilişki yansıtılıyor. 15 Temmuz'da yaşananları çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren videoya Altun, paylaşımında, “Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar. Her birinin cesaretini, yiğitliğini. hafızalarımıza nakşettik. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle...” notunu düştü.
İşte 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan kısa film:
Onlara minnettarız.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Temmuz 2019
Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler.
Vatan savunmasından geri durmadılar.
Her birinin cesaretini, yiğitliğini. hafızalarımıza nakşettik.
Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun.
Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle... pic.twitter.com/oQbqprQbZl
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