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    Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak törenin ertelenmesindeki kritik detay 

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 07:34 | Son Güncelleme:

    Dün yapılması gereken hâkim-savcı kuraları töreni, güvenlik raporunda 150'nin üzerindeki hakim ve savcı adayının FETÖ ile irtibatlı olabileceği ortaya çıkınca ertelendi.

    Hâkimler ve Savcılar Kurulu, dün yapmayı planladığı yaklaşık bin kişilik hâkim ve cumhuriyet savcısının kura törenini erteledi. Bunun perde arkasında 150'inin üzerinde adayın  FETÖ ile irtibatlı olabileceği yönünde gelen güvenlik soruşturması raporunun etkili olduğu öğrenildi. HSK, bin kişiyi yeniden incelemeye aldı.

    Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) internet sitesinde dün şu kısa açıklama yer aldı: 5 Mart 2018'de yapılması duyurulan kura töreni, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Yeni kura tarihi belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır.

    SABAH'ın haberine göre, bu kısa duyurunun aslında, FETÖ'nün yargıya son sızma girişimlerinin engellendiğinin de duyurusu olduğu iddia edildi.  Alınan bilgilere göre dün Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak kura töreni ile avukatlıktan hakimlik savcılığa geçecek yaklaşık bin hakim - savcı mesleğe başlayarak ülkenin farklı yerlerine gönderilecekti. Yapılan ikili mülakata rağmen kendilerini gizlemeyi başaran 150'nin üzerindeki hakim - savcı adayının bu bin kişilik grupta yer aldığı son kez yinelenen güvenlik soruşturmasıyla ortaya çıktı.

    Aynı soruşturma sırasında bu FETÖ bağlantılı grubun dışında bazı adayların da "hakim - savcılık mesleği ile bağdaşmayan davranışlarının bulunduğu" belirlendi. İşte HSK, hakim - savcıların yerlerinin belirleneceği kura törenini bu bilgilere dayanarak erteledi. Törenin ertelenmesinin ardından, mülakatlarda elenenlerin de yer aldığı çok sayıda hakim - savcı adayının HSK'ya giderek yetkililerle görüşmeye çalıştıkları öğrenildi.

    Etiketler: HSYK , savcı ataması , fetö sızıntısı , son dakika
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