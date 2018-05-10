Cumhurbaşkanlığında 6'lı yarış

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) adaylıklarına onay verdiği dört isimden üçü 100 bin barajını aştı. Meclis’teki partilerden aday gösterilen üç isim ile birlikte cumhurbaşkanlığı yarışı altı aday arasında olacak.



ALTI GÜNDE 545 BİN İMZA

Seçmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için dün son kez imza verdi. Son gün saat 20.00 itibariyle 87’si yurtdışı olmak üzere toplam 545 bin 154 seçmen, cumhurbaşkanı adayını destekledi. Altı günlük imza maratonunun sonunda Akşener 255 bin 582, Karamollaoğlu ise 167 bin 967 seçmenden onay alarak yarışa katılmaya hak kazandı.



Perinçek, 100 bin imzaya son günde ulaştı. Önceki gün, 93 bin 919 imzaya ulaşan Perinçek, dün saat 14.00 civarında barajı aşarak 118 bin 575 seçmenin onayını aldı. Öz ise altı günün sonunda 3 bin 30 imza alarak adaylık şansını kaybetti.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 100 bin imzayla aday olan Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek ile birlikte AK Parti’nin adayı Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayı Muharrem İnce ve HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yarışacak.



YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs’ta ilan edecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.