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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı'na uzman yardımcısı alınacak! Başvuru şartları neler?

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Cumhurbaşkanlığı'na uzman yardımcısı alınacak! Başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, sınavla 59 uzman yardımcısı alımı yapılacak. Alımlarda KPSS'den en az 70 almış olma şartı aranacak. Başvuruların ardından Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı yapılacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, strateji ve bütçe uzman yardımcısı alımı için giriş sınavı gerçekleştirilecek. Böylece, genel idare hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9'uncu derecelerine atanacak toplam 59 uzman yardımcısı istihdam edilecek. İşte, Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı hakkında ayrıntılar...

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı'na katılmak isteyen adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, istatistik, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

KPSS PUAN ŞARTI

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı'na katılmak isteyen adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, istatistik, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

YAZILI SINAV YAPILACAK

Başvurular, 4 Kasım mesai bitimine kadar (saat 18.00) www.sbb.gov.tr adresinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı 8 Aralık saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 29 Kasım'dan itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

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