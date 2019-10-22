Cumhurbaşkanlığı'na uzman yardımcısı alınacak! Başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, sınavla 59 uzman yardımcısı alımı yapılacak. Alımlarda KPSS'den en az 70 almış olma şartı aranacak. Başvuruların ardından Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı yapılacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, strateji ve bütçe uzman yardımcısı alımı için giriş sınavı gerçekleştirilecek. Böylece, genel idare hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9'uncu derecelerine atanacak toplam 59 uzman yardımcısı istihdam edilecek. İşte, Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı hakkında ayrıntılar...
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı'na katılmak isteyen adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, istatistik, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
KPSS PUAN ŞARTI
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı'na katılmak isteyen adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, istatistik, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
YAZILI SINAV YAPILACAK
Başvurular, 4 Kasım mesai bitimine kadar (saat 18.00) www.sbb.gov.tr adresinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı 8 Aralık saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 29 Kasım'dan itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle