Cumhurbaşkanlığı’na iki yeni başkanlık
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı kuruldu.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, daha önce Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü süreçlerin, yeni dönemdeki uygulayıcısı olacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program (OVP), Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programıyla sektörel plan ve programları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak hazırlayacak ve makro dengeleri oluşturacak. Başkanlığın ilk çalışmaları ise, yeni kalkınma planı ve orta vadeli plan-program olacak. Başkanlık, kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar ve OVP’de belirlenen hedef ve amaçlara uygun hazırlanmasını da sağlayacak.
TRT İLGİLİ KURUMU OLDU
Kararnameyle teşkilat yapısı oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise, devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek stratejilerin tespitine yardımcı olacak, ayrıca tanıtma fonuna ilişkin süreçleri yürütecek. Bu kapsamda Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip edecek ve değerlendirecek olan başkanlık gerekli tedbirleri alacak. Basın kartları da başkanlığın bünyesinde olacak.
Yeni görev dağılımları kapsamında, TRT, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ilgili kurumu olurken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili kurumu olacak.
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