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ANKARA (AA)
12.12.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü. Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

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