Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili sunum yapıldı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde. Dolayısıyla burada da Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında yani BM Genel Kurulu'na gitmeden önce bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak.

Döviz kurundaki iyileşme sevindirici bir haber. Sayın Cumhurbaşkanımızın G20'de yaptığı temaslar ve sonrasında oluşan olumlu hava çerçevesinde yaşanan olumlu gelişmeyi de devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz.

SORU CEVAP

(S-400 ne zaman Türkiye'ye gelecek, nereye konuşlandırılacak? Ankara ididaları doğru mudur, aktif olarak çalışacak mı?) Artık nihai aşamaya doğru hızla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler... Patriot konusunda beklentimizi karşılayacak çözümler sunulmayınca S-400 konusuna geçildi. Çok yakında teslimata başlanacak ve aktif olarak kullanılacak. Hava savunma güvenliği ihtiyaçları konusunda hayata geçirilen bir projedir. Aktif olarak kullanılacaktır. NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize tehdit ya da tehlike oluşturacak bir şey değildir. Adı üstünde savunma sistemidir. Tehdit oluşturması söz konusu değildir. Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar. S-400'ler Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış bir tercihtir. Günler içerisinde Türkiye'ye gelecek.

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde büyük bir başarı görüyoruz. Yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması normaldir"

(Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri kimlerdir, kararları nasıl açıklanacak) Yüksek İstişare Kurulu'nun uygulaması yakınlarda gerçekleşti. Bu kurulun şu anda üyeleri atanmış durumda. Cumhurbaşkanımızın tasarrufunda olduğu için ilaveler olabilir. Sayın Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut. Bu devlet adamlarından oluşmaktadır. Elde ettikleri tecrübeyi bugünkü ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanımıza sunmak için oluşturulmuştur. İcra kurulu değil istişare kuruludur adı üstünde. Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor. Tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, onaylandığında Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. Belli periyotlarla toplanacaklar, brifing alabilecek, raporlar oluşturup Cumhurbaşkanımıza sunacaklar.

(23 Haziran seçimlerinden önce Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirdiği ve yeni bir parti kuracağı iddiaları...) Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.

(Kabine revizyonu gündemde mi?) Kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanımız net bir cevap verdi. Kendi tasarrufunda olan bir konudur. Bunun ne zaman ne şekilde yapılacağını kendisi değerlendirir. Bugün itibariyle böyle bir şey gündemimizde yok.

(Hafter'in saldırıları...) Libya'da yaşanan hadiselerden büyük endişe duyuyoruz. Hafter ve ona yakın kuvvetlerin mülteci kampını bombalaması büyük bir faciadır, en güçlü şekilde kınıyoruz. Hafter ve taraftarlarının yürüttüğü askeri operasyonlar sorun olmaya devam ediyor. Biz Japonya'dayken Hafter ve arkadaşlarının Türk vatandaşlarına tehditleri bizim kararlılığımızı perçinledi. Libya'daki gerilimin sonlanması gerekiyor. Bizim Libya ile çok köklü, kültürel, tarihi ilişkilerimiz var. Bunların tehlikeye atılmasına yol açılacak adımlara izin vermeyeceğiz. Libya halkının iç barış ve huzurunun sağlanması gerekmektedir. Biz bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM'nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor.

Ayrıntılar geliyor...