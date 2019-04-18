Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

Yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazları da değerlendiren Kalın, "Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ BÖLGE FİİLEN OLUŞMUŞ DURUMDADIR"

Kalın, terörle mücadele ile ilgili, "Terörle mücadele Türkiye'nin sadece sınırları içinde verilen bir mücadele değildir. Türkiye'nin sınırlarını, sınır ötesinde sağlamamız öncelikli hedeftir. Beklentimiz, Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi ve Fırat'ın doğusunda hiçbir terör unsurunun barındırılmasına müsaade edilmemesi. Münbiç'e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen oluşmuş durumdadır." diye konuştu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü konusuna da değinen Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova'ya yaptığı ziyarette bu konu Rus mevkidaşlarımızla ele alınmıştı. Şu anda beklentimiz özellikle orada Anayasa Komisyonu'nun bir an önce kurulması ve çalışmalarına BM çatısı altında başlaması. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel girişim ve inisiyatifleriyle sağlanmış olan İdlib mutabakatının kalıcı hale getirilmesi öncelikli hedefimiz, bunu da büyük oranda başarmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kalın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili, "Beklentimiz sürecinin devam etmesi, güvenli bölgenin kurulması bunun da Türkiye'nin kontrolünde olmasıdır." dedi.

"REJİMLE BİR TEMASIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Esed yönetimi ile arabuluculuk arayışının söz konusu olmadığının altını çizen Kalın, "Rejimle bir temasımız, diyaloğumuz söz konusu değil. Oraya dönük bir mesaj iletmemiz gerektiğinde bunu zaten İran ve Rusya üzerinden yapmaktayız. Bunu da öncelikle sınır güvenliğimizin sağlanması çerçevesinde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE F-35 TEKNOLOJİSİNİN ORTAĞIDIR"

Kalın, "Türkiye F-35 teknolojisinin ortağıdır, ortağı olmaya da devam edecektir. Biz, F-35'lerin sadece bir müşterisi veya alıcısı değiliz." diye konuştu.

Kalın şunları da ekledi:

"S-400'lerin alınması halinde birtakım yaptırımların olacağına dair bir takım ifadelerin Amerikan makamlarından yapıldığını gördük. Türkiye'ye dönük bu tür tehdit, şantaj, yaptırım dilinin ters tepeceğini ifade ettik. "

Kıdem tazminatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kalın, "İşçi, işveren çevrelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Kalın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"100 günlük İcraat Programı açıklaması modelinden; çeyrek dönemlik bir takip ve raporlama sürecine geçiyoruz. Her bir çeyrekle ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar raporlanacak, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, Cumhurbaşkanımız da bu veriler ışığında ve bundan sonra yapılacak çalışmaları, yılda iki defa bizzat kendisi açıklayacak." şeklinde konuştu.

ASKERLİK SİSTEMİ

"Askerlik sistemiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı. Bu Meclis'e sevkedilecek. Orada da çalışıldıktan sonra kanun haline gelecek.