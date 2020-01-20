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Haber Giriş: 20.01.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Siyasi çözüm için önemli bir fırsattır

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Siyasi çözüm için önemli bir fırsattır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır." açıklamasında bulundu.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.

Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.

Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir.

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