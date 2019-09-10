Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Müsaade etmeyiz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı. Kalın, "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.
Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın açıklaması düzenledi.
Kalın'ın açıklamaları şöyle:
Terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.
DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERİN EYLEMİ
Uluslar arası basının ilgisiz kalması dikkat çekici.
GÜVENLİ BÖLGE KONUSU
Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor.
Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak.
Hedef Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar.
Mültecilerin dönebileceği bir yer olmalı.
Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı.
Sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu.
Güvenli bölgenin tesisi, güvenliği için çalışılmakta.
Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz.
Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız.
ABD İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ
Cumhurbaşkanımız New York'ta temaslarda bulunacak.
Türkiye'de yatırım yapan kazanmıştır.
SORU - CEVAP
(Suriye için güvenli bölge mutabakatı) Açık kapı politikasıyla on binlerce insanın hayatı kurtuldu.
Güvenli bölge bir anda önce hayata geçirilmeli.
Ortak devriyeler güzel ancak yeterli değil.
Askerimizin mutlaka sahada olması gerekiyor.
(Diyarbakır'da annelerin eylemi) Onların bu onurlu duruşu tüm Türkiye'de karşılık bulmuştur.
(İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz.
Rejim ihlallerini sona erdirmeli.
Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.
(F-35 konusu) F-35'ten çıkarıldığımıza dair bir tebligat yok.
Türkiye'nin çıkarılmasının çok farklı maliyetleri olur.
Trump'ın sorunun çözümü için gayretini biliyoruz.
F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
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