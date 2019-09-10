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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Müsaade etmeyiz

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı. Kalın, "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın açıklaması düzenledi.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.

DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERİN EYLEMİ

Uluslar arası basının ilgisiz kalması dikkat çekici.

GÜVENLİ BÖLGE KONUSU

Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. 

Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak.

Hedef Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar.

Mültecilerin dönebileceği bir yer olmalı.

Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı.

Sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu.

Güvenli bölgenin tesisi, güvenliği için çalışılmakta.

Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz.

Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız.

ABD İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanımız New York'ta temaslarda bulunacak.

Türkiye'de yatırım yapan kazanmıştır.

SORU - CEVAP

(Suriye için güvenli bölge mutabakatı) Açık kapı politikasıyla on binlerce insanın hayatı kurtuldu.

Güvenli bölge bir anda önce hayata geçirilmeli.

Ortak devriyeler güzel ancak yeterli değil.

Askerimizin mutlaka sahada olması gerekiyor.

(Diyarbakır'da annelerin eylemi) Onların bu onurlu duruşu tüm Türkiye'de karşılık bulmuştur.

(İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz.

Rejim ihlallerini sona erdirmeli.

Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

(F-35 konusu) F-35'ten çıkarıldığımıza dair bir tebligat yok.

Türkiye'nin çıkarılmasının çok farklı maliyetleri olur.

Trump'ın sorunun çözümü için gayretini biliyoruz.

F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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