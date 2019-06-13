Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Hulusi Akar'a gönderdiği mektubu ABD'nin eşzamanlı olarak basına sızdırdığını belirten Kalın "Gönderildiği anda sızdırılması ciddiyetsizliktir" dedi. Kalın "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir" ifadelerini de kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
- S-400 F-35 ve Patriot meselesi Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konulardır.
- Mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor.
- Sahada çok ciddi neticeler almaya devam ediyoruz.
- İdlib'de yaşanan gelişmeler bizim için endişe kaynağı.
- Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda ilgili birimlerimiz yetkilendirildi, özellikle Rusya ile bu konuda temaslar kuruldu.
İHTİMAL DIŞI
- Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir.
MEKTUP TEPKİSİ
Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır.
Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık.
Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir.
Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın.
"Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer."
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