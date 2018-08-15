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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.08.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dövizdeki hareketlilik, ABD'ye yönelik ek vergiler, F-35 kararı ve gündemdeki bir çok konuya ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "Döviz kurundaki gerileme aldığımız tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor. ABD'nin F-35 kararının somut bir karşılığı yok." dedi. Kalın ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel ve Macron ile görüşeceğini, ABD Başkanı Trump ile planlanan bir görüşme olmadığını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu dalgalanmanın Türk ekonomisinin yapısıyla bir ilgisi yoktur. Büyük oranda ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu çerçevesinde Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımların atıldığını gördük. Devletimizin aldığı tedbirler çerçevesinden iyiye gidişin başladığını görüyoruz. Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Türkiye serbest piyasa kurallarına bağlı bir şekilde dünya ekonomisine entegre olmaya devam edecektir.

"TRUMP YÖNETİMİNİN KRİZLER ÇIKARDIĞINI BİLİYORUZ"

Trump yönetiminin iç siyasi sıkışıklıktan kaynaklanan refleksle dışarıda bir takım krizler çıkardığını biliyoruz. Bu anlamda Türkiye ne ilk ne de son ülke. Bunun Amerikan çıkarlarına da zarar verdiği ortadadır. Dün akşamdan beri döviz kurlarından olumlu gelişme alınan önlemlerin netice verdiğini göstermektedir.

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirilmesi yönünde cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldı. Bu tepkiyi vatandaşlarımızın da sahiplendiğini görüyoruz.
Türkiye ekonomik bir savaştan yana değildir ama kendine bir saldırı olduğu zaman gereken bütün adımları da atacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütlerine karşı mücadelemiz sürecektir. PKK terör örgütüne yönelik önemli mesafe alındığını müşahade etmekteyiz. Toplam 50 kilit konumdaki terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. Örgüte katılım son 30 yılın düşük rakamıdır.

AB LİDERLERİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Merkel ve yarın da Macron ile görüşecek. Suriye’de çok uzun zaman yayılan dramın artık sonlanması siyasi çözümün gerçekleşmesi gerekiyor.

ABD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik savaşın bir neticesinin olması gayet normal. Vatandaşlarımız da milli ve yerli bir tepki göstermişlerdir. Bu sorunların bir an önce çözülmesi bizim beklentimizdir.

ABD’NİN F-35 RAPORU

Trump’ın imzaladığı bu madde büyük bir paketin içinde yer alan bir madde. Şu anda somut bir karşılığı yok. Türkiye F-35’lerin sadece müşterisi değil projenin ortağıdır. Taraflarından birisidir.

Şu ana kadar da üzerine düşüne sorumluluklar çerçevesinden ödemeler yapmıştır. Gerekirse Türkiye hukuki yollara gider. Umarız iş bu noktaya gelmez. Türkiye’ye yönelik bu tür tehditlerle mesafe alınamayacağını herkesin bilmesi gerekir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalından açıklama

MİLLİ PARALARLA TİCARET

Bunu sadece Rusya Çin, İran ile değil başka  ülkelerle görüştük görüşmeye devam ediyoruz. Bunu başka ülkelerle de yapabiliriz. Bu sadece Türkjiye’den gelen bir talep değil. Doları tehdit olarak kullanmak isteyen ABD yönetimine karşı bu arayışın başladığını görüyoruz. Dolar baskısından kurtulmak için kendi milli paramızla ticaret şeklinde olur başka alanlarda olur çalışmalar devam edecek.

TÜRKİYE YENİ BİR YAPTIRIM KARARI ALIR MI?

Şu ana kadar bize gelen bir bilgi mevcut değil. Türk ekonomisi dünyaya entegre olmuş bir ekonomidir. Burada yaşanacak bir daralma sadece Türkiye’yi etkilemez. Bu adeta bir kelebek etkisiyle herkesi etkiler.

MÜNBİÇ’TE ABD İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ SÜRECEK Mİ?

Şu ana kadar planlanan çerçevede olumlu neticeler almaya başladık. PYD YPG unsurlarının çekildiği görülüyor. Askerlerimiz devriye nöbet ve faaliyetlerini sorunsuz şekilde sürdürüyorlar. PYG YPG unsurlarının tamamının çekilmesi planlanıyor.

BEYAZ SARAY’IN “TRUMP HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR” AÇIKLAMASI

Bir hayal kırıklığından bahsedeceksek Türkiye’nin derin hayal kırıklığından bahsedelim. PKK ve FETÖ konusunda ABD yönetimlerinin adım atmadığını görüyoruz. Bizi tatmin edecek bir işbirliğinin ortaya konulmadığını söylemek gerekir.

Türkiye’nin bu konuda hayal kırıklığını çok daha derin olduğunu ifade etmek gerekir. Sayın büyükelçimizin Bolton’la yaptığı görüşme temas edecek olursa bu, görüşme trafiğimizin devamıdır.

Biz burada size ne dediysek aynı şeyleri söyledik. Bu yargının meselesidir. Ama bazıları da Türkiye’yi günah keçisi yapmaya çalışıyor. Halkbank davası halen devam ediyor. Hakan Atilla son derece haksız bir şekilde yargılandı ve cezaya çarptırıldı.

ERDOĞAN VE TRUMP GÖRÜŞECEK Mİ?

Şu anda planlanan bir görüşme yok.

ERDOĞAN’IN EKONOMİ İLE İLGİLİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanımızın çağrısının muhalefet tarafından da kabul görmesi memnuniyet verici. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü takdirde siyasi parti liderleriyle de görüşme yapabilir. Daha önce de biz bu kriz dönemleriyle çok karşı karşıya geldik. Bu da aşılacaktır kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bu krizi fırsata dönüştürmek üzere. 

İDLİB’TEKİ SON GELİŞMELER

Şu anda bir göç dalgası beklemiyoruz. YPG PYD terör örgütünü ne tür kirli ilişkiler içinde olduğunu geçmişte gördük. Rejimle bir anlaşmaya varırlar varamazlar elimizde somut bir veri yok. Biz kendi planımızı Astana çerçevesinde uygulamaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamaCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısı gerçekleştirdi.
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