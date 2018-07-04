Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili ilk KHK yayımlandı

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İkinci kararname, hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde tüm bakanlıkların teşkilat yasaları, mülga olacak şekilde iptal edilecek. Bu hafta, Cumhurbaşkanı’nın yemininden önce çıkarılacak bu KHK’lar nedeniyle devlet işleyişinde bir boşluk olmaması için yürürlük maddelerinde önlem alınacak. Yürürlük maddelerinde, yenileri kurulana kadar mevcut sistemin devam edeceği belirtilecek.

Cumhurbaşkanı’nın yemin edip göreve başlamasıyla yeni hükümet kurulmuş olacak ve yetki yasası görevini tamamlayacak. Cumhurbaşkanı tarafından 1 No’lu kararname yayınlanacak. Bu kararnameyle bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek, yeni teşkilat şeması belirlenecek. 16 bakanlığın kuruluşuna ilişkin kararnamelerin yayınlanmasının hemen ardından da yeni bakanlar atanacak. Bakanların atamasıyla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak 16 bakan atamasının aynı anda yapılacağı belirtiliyor. Ardından sıra bürokrat atamalarına gelecek.