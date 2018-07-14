Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanlığı paylaştı: "Asla unutulmayacaksınız"

    Cumhurbaşkanlığı paylaştı: "Asla unutulmayacaksınız"

    AA
    14.07.2018 - 21:00 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından, 15 Temmuz şehitleri için video yayınlandı.

    "Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle. Asla unutulmayacaksınız." başlığıyla hazırlanan videoda, bazı şehitlerin isim ve fotoğraflarına yer verildi.

    Şehit yakınlarının acısının da yansıtıldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

    "Şehitliği kendine uzak görüp, bir adım ötede Osman gibi o makama kavuşanlar vardır. Zalimin zorbalığına, 'dur' demek için gittiği yerde Mahmut gibi ölümsüzlüğe yükselen taze babalar vardır. Bir de Ayşe gibi iman dolu göğsünde çarpıp duran top ateşleriyle 'kurtuluş' çağrısına yürüyenler vardır. Ya da Türkan gibi Nene Hatunlar timsali vatan uğruna paletlerin altında eşinin kollarında göklere yürüyenler vardır. Muhammed Fazlı gibi iki gözünün nuru iki kızını bir ihanet kurşunuyla geride bırakanlar vardır. Bazen de Akın gibi 'çiğnense cihan, çiğnetmem yurdumu' diyerek geri dönmeyenler vardır. 'Bu vatanı hainlere bırakmam' diyerek, kahramanlık destanını bir kez daha yazdınız. Kapınız aralanır cennet köşelerine." 

    Etiketler: erdoğan , cumhurbaşkanlığı , 15 temmuz
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri