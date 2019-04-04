Cumhurbaşkanlığı panelleri Moskova’daydı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanlığı panelleri Moskova’daydı
GeriGündem Cumhurbaşkanlığı panelleri Moskova’daydı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.04.2019 - 18:02, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı panelleri Moskova’daydı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanlığı panelleri Moskova’daydı

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği “Bugünün Türkiyesi” panellerinin yeni etabı 4 Nisan’da Rusya Federasyonu’nda gerçekleştirildi. Paneli Kremlin İletişim Başkanlığı da izledi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geçen Eylül ayında başlatılan ve dünyanın önemli başkentlerinde sürdürülmekte olan “Turkey Today / Bugünün Türkiyesi” paneller dizisinin yeni etkinliği 4 Nisan’da Moskova’da gerçekleştirildi.

“Suriye Sürecinde Türkiye - Rusya İlişkileri” başlığıyla, Rusya’nın en saygın düşünce kuruluşu Valdai Discussion Club’da düzenlenen ve moderatörlüğünü Valdai Program Direktörü Dr. Ivan Timofeev’in yaptığı panele SETA’dan Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Avrupa Araştırmaları Direktörü Dr. Enes Bayraklı ve Araştırmacı Dr. Hüseyin Alptekin konuşmacı olarak katıldılar.

Cumhurbaşkanlığı panelleri Moskova’daydı

Panelde Türkiye ve Rusya’nın 2015'teki uçak krizi olayının üstesinden gelmeyi başararak yeniden yakın bir işbirliği inşa ettikleri, iki ülke ilişkilerinin geleceği ve stratejilerinin Suriye’de ne yöne doğru evirileceği konuşuldu. İki ülkenin Suriye’deki mevcut yönetimle nasıl etkileşime girdikleri; Suriye’de barışı sağlamak için yapılanlar ile yapılması gerekenler tartışıldı.

Suriye'de barışın yeniden sağlanması için çabalayan iki önemli aktör olarak, Türkiye ve Rusya’nın birçok konuda farklı görüşleri olsa da, konumlarını ve çıkarlarını koordine etmeye, ihtiyatlı ve pragmatik bir politika yürütmeye kararlı olduğu ve ikili ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı panelleri Moskova’daydı

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın katılımıyla gerçekleşen; basın mensupları, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği paneli Kremlin İletişim Ofisi Başkan Vekili Oleg Tsatsourine ve Kıdemli Danışmanı Tatiana Mazanova, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve Suriye Daireleri yetkilileri ile Valdai Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bystritskiy izlediler.

Panelde Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, PYD’nin sadece Suriye’nin geleceği için değil Türkiye için de tehdit oluşturduğunu ve geleneksel müttefiklerin Türkiye’nin beka sorununu anlamaması halinde Türkiye’nin üzerine düşeni yapacağını belirtti. Yalçın, Suriye’deki her terör örgütüyle mücadele edilmesi gerektiğini ve terör örgütlerinden tam olarak temizlenmeden Suriye’de kesin bir çözüme ulaşılamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı panelleri Moskova’daydı

Türkiye’nin temel endişesinin Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması olduğunu dile getiren Yalçın, Türkiye sınırında bir terör koridorunun hayata geçmesi halinde bölgeye istikrarın gelemeyeceğinin de altını çizdi. Yalçın, dünyanın bir değişim sürecinden geçtiğini ve oluşan güç boşluğunun yeni krizleri tetikleyebileceğini sözlerine ekledi.

Dr. Enes Bayraklı paneldeki konuşmasında; Suriye’de gerçekleştirilen Rusya-Türkiye işbirliğinin en çok Avrupa’nın yararına olduğunu ve AB ülkelerine gerçekleşecek olası bir mülteci akınının önüne geçtiğini söyledi. Türkiye’nin Kürtlerle sorunu olmadığını ve asıl gayesinin terörle mücadele etmek olduğunu belirten Bayraklı, PYD’nin Türkiye sınırında özerk bir bölge oluşturma çabasının Irak, Suriye ve İran da dâhil olmak üzere tüm bölge üzerinde olumsuz sonuçları olacağını vurguladı.

Panelde Dr. Hüseyin Alptekin de “Uluslararası platformda PYD’ye ilişkin 3 yanlış anlayışın gelişmiş bulunduğunu; bunlardan ilkinin PYD’nin Kürt’lerin temsilcisi olduğu yönündeki algı, ikincisinin PYD’nin sadece Suriye’ye ilişkin bir tehdit olarak düşünülmesi ve üçüncüsünün de PYD ile mücadele etmekte geç kalındığı yönündeki algı operasyonu olduğunu belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'CHP’nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır'

AK Parti'den son dakika oy sayımı açıklaması

İstanbul'da 11 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den önemli açıklamalar