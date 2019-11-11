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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir’de

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir’de

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ilkini Eylül ayında Hakkâri’ye, ikincisini Ekim ayında Hatay’a yaptığı il ziyaretlerinin üçüncüsünü 11-12 Kasım’da Eskişehir’de gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek, yerel yönetimler ve kültür sanat kurumları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak, kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla başlattığı ve ilk ikisini Hakkâri ve Hatay’da gerçekleştirdiği il ziyaretlerinin üçüncüsünü 11-12 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştiriyor.

Kurul, kültür ve sanat yönünden önemli bir potansiyel barındıran Eskişehir’deki Sazova Kültür Sanat Bilim Merkezi’nde, Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde bir toplantıya katılacak.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Araştırmacı - Yazar Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Sosyolog – Yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, Hattat Mehmed Özçay ile Eskişehir’in önde gelen yetkilileri toplantıda bir araya gelecek.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Eskişehir ziyaretlerinde şehrin tarihi ve kültürel mekânlarında; Türkiye’den ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği Modern Sanatlar Müzesi (OMM), Türkiye’nin kuruluş öyküsünün belgelerinin yer aldığı Cumhuriyet Müzesi, geleneksel el sanatları ürünlerinin teşhir ve satışının yapıldığı; bölgenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının iyileşmesinde büyük payı olan Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Cam şeffaflığının sanatla birleştiği, Türkiye’nin ilk Cam Müzesi, yerli - yabancı devlet adamları, sanatçılar vb. 200 ünlünün balmumu heykelinin bulunduğu Balmumu Heykeller Müzesi, Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk müze olarak nitelendirilen Eti Arkeoloji Müzesi, cami, şadırvan, zaviye, talimhane, harem, imaret, Mevlevi şeyhlerine ait türbe ve iki kervansaraydan oluşan Kurşunlu Külliyesi, Türkiye’nin ilk yerli aracı olma özelliğini taşıyan Devrim Otomobili, Mehmetçik Buharlı Lokomotifi gibi eserlerin sergilendiği Tülomsaş Müzesi’nde incelemeler yapacak.

 

 

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