Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahipleri belli oldu
CUMHURBAŞKANLIĞI 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlar belli oldu. Buna göre, edebiyat alanında Nuri Pakdil, müzik alanında MFÖ, sinema alanında Mesut Uçakan, resim alanında Devrim Erbil, geleneksel sanatlar alanında Fuat Başar, mimarlık alanında Doğan Kuban, sosyal bilimler alanında ise Ahmet Yaşar Ocak ödüle layık görüldü.
Yazar Nuri Pakdil, yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler dolayısıyla ödüle layık görüldü. MFÖ, Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem dolayısıyla ödüllendirildi. Sinema alanında Mesut Uçakan, Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları dolayısıyla ödüle layık görülürken, Devrim Erbil, kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve Türk resmine getirdiği farklılık dolayısıyla resim alanında ödülün sahibi oldu. Fuat Başar, hat ve ebru sanatlarının, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla gelenek sanatlar alanında ödülün sahibi oldu. Doğan Kuban, Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları dolayısıyla mimarlık alanında ödül almaya hak kazandı. Ahmet Yaşar Ocak da, tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları dolayısıyla sosyal bilimler alanında ödüle layık görüldü.
Bu yılki “vefa ödülü”nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’a verilmesi kararlaştırdı.
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