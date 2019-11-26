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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahipleri belli oldu

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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahipleri belli oldu
MFÖ, kırk yılı aşkın süredir müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla ödüllendirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlar belli oldu. Buna göre, edebiyat alanında Nuri Pakdil, müzik alanında MFÖ, sinema alanında Mesut Uçakan, resim alanında Devrim Erbil, geleneksel sanatlar alanında Fuat Başar, mimarlık alanında Doğan Kuban, sosyal bilimler alanında ise Ahmet Yaşar Ocak ödüle layık görüldü.

Yazar Nuri Pakdil, yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler dolayısıyla ödüle layık görüldü. MFÖ, Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem dolayısıyla ödüllendirildi. Sinema alanında Mesut Uçakan, Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları dolayısıyla ödüle layık görülürken, Devrim Erbil, kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve Türk resmine getirdiği farklılık dolayısıyla resim alanında ödülün sahibi oldu. Fuat Başar, hat ve ebru sanatlarının, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla gelenek sanatlar alanında ödülün sahibi oldu. Doğan Kuban, Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları dolayısıyla mimarlık alanında ödül almaya hak kazandı. Ahmet Yaşar Ocak da, tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları dolayısıyla sosyal bilimler alanında ödüle layık görüldü.

Bu yılki “vefa ödülü”nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’a verilmesi kararlaştırdı. 

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