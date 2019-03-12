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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan konseri

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Özhan konseri

Türk Klasik ve Tasavvuf müziğinin değerli yorumcu ve bestecisi Ahmet Özhan 11 Mart akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ankaralılar’a unutulmaz bir konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve bundan böyle farklı sanatçılar ile devam ettirilecek olan kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan sevenleriyle buluştu.

Ahmet Özhan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından, 11 Mart Pazartesi akşamı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Tasavvuf Müziği Konseri”nde segah, segah niyaz, hicaz, neva ilahiler ile hüseyni ve uşşak nefesler seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ahmet Özhan konseri

Ahmet Özhan’a ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tasavvuf ve Semazen Topluluğu’nun eşlik ettiği ve sahne üzerinde toplam 61 sanatçının yer aldığı
gecede izleyiciler hem Tasavvuf müziği hem de sema gösterileri ile görsel ve işitsel bir şölen yaşadılar.

Konsere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül, Korgeneral Ali Sivri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldılar.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ahmet Özhan konseri

Konser bitiminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sahnede Ahmet Özhan’a gecenin anısına bir hediye sunarken “Bu gece bu konserle kalplerdeki pası sildiniz. Size ve tüm ekibe, Sayın Cumhurbaşkanımız ve izleyiciler adına yürekten teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu. Ahmet Özhan da şu sözlerle teşekkürlerini sundu: “Bize bu konseri Devletin en tepesinde gerçekleştirmeyi, bu imkanı Sayın Cumhurbaşkanımız lütfetti, bizleri davet etti. Bütün gönlümüzle ona sağlık sıhhat, uzun ömürler diliyoruz... Allah bu memleketin başından onu eksik etmesin!”

Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan’ın otuzdan fazla eser seslendirdiği konserin programında Hz. Mevlânâ’dan “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” ve “Mesnevî’nin ilk 18 beyiti üzerine âyin’e saygı” adlı Gel; Ahmet Özhan’ın kendi bestesi olan “Aşkın kuluyuz, Mevlevîyiz biz / Sevgi yoluyuz Mevleviyiz biz”,
Pîr Sultân Abdal’dan “Önüme bir cebel düştü, Bir ucu şehir içinde”, “Bülbül olsam gülistanda şakırım” ve “Şükür bizi bu meydâna / Getirenin demine Hû”
ilahileri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ahmet Özhan konseri

Yunus Emre’den “Gönül hayrân olupdur aşk elinden”, “Acep lûfun seherinde / Seher vaktinde zikrullah”, “Bir tahta yaratmışsın / Hâlim anda yazmışsın”, “Ben dost ile dost olmuşam / Kimseler dost olmaz bana”, “Hâlet ile bana bir hâl göründü” ilahilerinin yanı sıra; 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne değer bulunan Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin Başkanı Amir Ateş’in, Yunus’un güftesi üzerine bestelediği “A Sultânım sen var iken ya ben kime yalvarayım” ilahisi de gecede seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ahmet Özhan konseri

Programda ayrıca Bu aşk bir bahr-i ummândır, Ey âşık-ı dil-dâde, Tende cânım canda cânânımdır Allah Hû diyen, Ey gâfil uyan rıhlet-i nâgâhı unutma, Server-i ser-bülendimiz, Şem-i ruhuna cismimi pervâne düşürdüm, Subh u şâm ey gönül çekelim gülbank, Safâ geldin safâ geldin erenler, Ateş-i aşkınla yandır kalbimi subh ü mesâ, Can yine bülbül oldu, Vakt-i seherde / Açıla perde, Cân ellerinden gelmişem / Fânî mekânın n’eylerem, N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm, Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed, Seyrimde bir şehre vardım, Dün gece seyrim içinde / Ben dedem Ali’yi gördüm, Yüzün gördüm dedim Elhamdülillâh eserleri izleyicilere sunuldu.

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