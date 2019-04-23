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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan töreni

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu'na bırakmadan önce şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne milletin evine hoşgeldiniz. Ülkemizdekilerle birlikte tüm dünya çocuklarının bayramında sizleri misafir etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 23 Nisan töreni

Tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. İstiklal harbimizin muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşunda emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Bugün TBMM’nin dualarla, tekbirlerle açılışının 99. Yıldönümünü de kutluyoruz. Bu ülkemiz çocuklarına verilen önemin işaretidir. Her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 23 Nisan töreni

Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin, heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin, hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın
Sizler anne babalarınızla beraber 82 milyonun da göz bebeğisiniz. Önümüzdeki dönemde de sizlere daha iyi bir gelecek sunmak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz

Koltuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devralan Ozan Sözeyataroğlu ise şu mesajları verdi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hakim kılmak için TBMM’yi açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Hepimize güzel nice bayramlar diliyorum. Bizleri makamında ağırlayan sayın cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

SORU CEVAP

SORU: MEB Bakanı Ziya selçuk’un tatil süreleri ile ilgili açıklamaları oldu? Bu öneriye nasıl bakıyorsunuz?

Kabinemle bu konu hakkında görüşeceğiz. Bu konuya açıkçası şu anda olumlu bakıyorum

SORU: Süper lig’de şampiyonluk yarışı kızıştı.

Futbolu pek takip etmiyorum. Bu konu hakkında yorum yapamayacağım

SORU: Bağlama ve piyano çalıyorsunuz. Fazıl Say özel bir konser verecek. Siz de katılacak mısınız?

Bilmiyorum ama katılmaya çalışacağım. Çaldığım doğrudur, severek çalıyorum.

SORU: Hayvanlara kötü muamele ve işkence konusunda ne düşünüyorsunuz?

Asla bu konu hakkında mutlu değilim. Gerekli çalışmaları bakanlarımızla yapacağız

SORU: Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden memnun musunuz?

Yeni kabinem burada. Zaten ilk günümüz. Bence sistem başarılı şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sıkıntımız yok.

SORU: İstanbul seçimlerinde süreç devam ediyor.

Bu konu hakkında bilgim yok. Bugün tek gündemimiz 23 Nisan...

SORU: Haftasonu Kılıçdaroğlu’na saldırı oldu. Telefonla arayacak mısınız?

Telefonu bende yok arayamayacağım. Her türlü şiddete karşıyım

SORU: Bu bayramı Atatürk hediye etti. Ama liderliğiniz boyunca en çok hangi özelliğini sevdiniz Atatürk’ün? Çocuklar artık sokaklarda arkadaşlarıyla oynamak yerine tabletlerle oynuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İkinci sorudan başlayayım. Bu konu hakkında çok üzülüyoruz. Bakanlarımla bu konu hakkında çocukların iyiliği için her türlü adımları atacağız. Biz Atatürk’ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemizi. Atatürk'ün demokrasisini, ilkelerini örnek alacağız.

Benim en sevdiğim oyun voleybol. Saklambacı seviyorum, eğlenceli oluyor. 

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