Cumhurbaşkanlığı kadına şiddeti araştırıyor
CUMHURBAŞKANLIĞI şiddete uğrayan kadınları ve çalışan kadınların sorunlarını araştırmak için çalıştay düzenledi.
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu koordinasyonunda geçen hafta Çankaya Köşkü’nde düzenlenen çalıştayda kadınlarla ile ilgili yapılan araştırmalar incelendi. Barolar, kadın dernekleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda kadınların çalışma hayatından, evde her alanda şiddet ya da mobbing’e maruz kaldığı kaydedildi. Kadınların iş gücüne katılım imkanları ile fırsatları toplantıda tartışıldı. Kurul mart ayında çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmayı planlıyor.
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