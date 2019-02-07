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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.02.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan ’Ülkem için bir fikrim var’ projesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan ’Ülkem için bir fikrim var’ projesi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı’nca çeşitli öneri ve fikirlerin ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarılabilmesi ve hayata geçirilebilmesi amacıyla ’Ülkem için bir fikrim var’ projesi başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada projenin; milletin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve ülkenin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inanç sonucu ortaya çıktığını belirtti. Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı her sınamada koşulsuz en büyük desteği veren milleti, şimdi ülke için düşünmeye davet ettiklerini belirten Altun, "Çünkü biliyoruz ki aile ve arkadaş sohbetlerinde zikredilen, lise ve üniversite kantinlerinde konuşulan, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçen çok güzel fikirler var. Ben, 2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum" dedi.

Altun, bu amaçla ülkenin her köşesinden doğrudan kendilerine ulaşılabilmesi için yenilenen web siteleri ’iletisim.gov.tr’ üzerinden oluşturdukları ’Ülkem için bir fikrim var’ platformunu 28 Ocak’ta faaliyete geçirdiklerini vurguladı.

’HER YAŞTAN ÖNERİ GELİYOR’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 hafta gibi kısa sürede çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çeşitliliğin görülebilmesi için gelen fikirlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması, ülkemiz için bir devlet arması tasarlanması, hasta ve sağlık personelinde olumsuz algı oluşturduğu için hastane yerine şifahane isminin kullanılması, hem trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynerlerinden yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı, sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturması ve şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçları dikerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasının engellenmesi gibi yüzlerce fikirden bahsediyoruz. Sevindirici olansa her yaştan önerilerin geliyor olması. Örneğin ’devlet arması’ önerisi 16 yaşında bir gencimize ait. Şu ana dek gelen fikirlere baktığımızda yaş aralığının 16-69 şeklinde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin her bölgesinden geldiğini görüyoruz."

’TALEP, ŞİKAYET VE DESTEK UYGULAMALARINDAN FARKLI’

Prof. Dr. Fahrettin Altun, sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin ise "Başkanlığımıza ulaşan fikirler bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından konu ve uygulama alanına göre devletimizin ilgili birimleri ile paylaşılıyor. Bakanlıklarımız ve başkanlıklarımızda bu projenin temsilcileri bulunuyor ve orada detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sonrasında ise uygulama kararı alınan fikirlerin sahipleri ile iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılması ve fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor" dedi.

’Ülkem için bir fikrim var’ platformunun istek, talep ve şikayet uygulamaları ya da proje destek süreçlerinden ayrıldığını da vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Buradaki amaç, ’Ülkem için çok güzel bir fikrim var; ama kimseye iletemiyorum’ diyen, ülkesi için derdi olan insanların yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmasını sağlamak ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmak. Küresel mücadelenin, her alanda ilerlemeyi zorunlu kıldığı bu zorlu dönemde bize milletçe daha çok düşünmek, fikir üretmek ve işimizi en iyi yapmak görevleri düşüyor. Bu düşüncelerle, 2019 yılı boyunca sürecek olacak projemize, yenilikçi bakış açıları, hayat tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum."

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