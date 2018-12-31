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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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31.12.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına personel alımı | Başvuru şartları belli oldu mu?

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına personel alımı | Başvuru şartları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 38 kişi istihdam edilecek. Bu gelişmenin duyurulmasının ardından, söz konusu istihdam için başvuru şartları ve diğer detaylar belli oldu. İşte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına personel alımının detayları...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla sözleşmeli olarak İngilizce dilinden 9'u basın-enformasyon personeli ve 29'u iletişim uzman yardımcısı olmak üzere 38 personel alımında bulunulacak.

Basın-enformasyon pozisyonuna başvurmak isteyen adaylarda Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset, Gazetecilik veya Ekonomi alanlarından birinden mezun ya da yüksek lisansını tamamlamış olma şartı aranıyor.

Söz konusu alana başvurmak isteyenlerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak (A) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemesi ya da bu seviyede yabancı dil belgesinin 2017-2018 yılları içinde almış olması gerekiyor.

Başvurular 14-31 Ocak 2019 tarihlerinde mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ek hizmet binasındaki Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Eğitim Birimine yapılabilecek.

İletişim Uzman Yardımcısı pozisyonu için de en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Hukuk, Siyasi Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İktisat Fakültelerinden 10, İletişim Fakültesinden 15 ve Bilgisayar, Yazılım, Elektronik, Elektrik ve Elektronik ve Haberleşme Bölümlerini kapsayan Mühendislik Fakültelerinden ise 4 kişi olmak üzere toplamda 29 personel alımı yapılacak.

Müracaat koşullarını taşıyan tüm adayların alınacağı sınavın başvuruları ise 14-18 Ocak 2019 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden kabul edilecek.

Adaylar ayrıntılı bilgilere kurumun telefonundan veya http://www.iletisim.gov.tr web sitesinden ulaşabilecek.

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