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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 20:15, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, önce gün Çubuk’ta şehit cenaze-sinde çıkan olaylarla ilgili olarak SABAH’a açıklamalarda bulundu.

Altun’un yaptığı açıklamalar şöyle:

‘’Terör örgütü PKK tarafından şehit düşürülen askerlerimizden Yener Kırıkçı’nın cenazesinde istenmeyen bir olay yaşandı.

Haince bir terör saldırısında şehit düşen askerlerimizin acısından ziyade cenaze merasiminde yaşananlar gündem oldu.

Elbette yaşanan olaydan üzüntü duyduk. Şiddetin hiçbir türü tasvip edilemez. Biz kimilerinin yaptığı gibi şiddetin önüne “devrimci” sıfatı getirip, şiddeti “devrimci şiddet” diyerek meşrulaştırmayız. Şiddetten medet ummayız.

Önemli bir yanlışın altını çizmemiz gerekiyor. Dün Kılıçdaroğlu’na tepki gösterenlere “bir grup öfkeli marjinal insan”, “organize suç şebekesi” muamelesi yapmak doğru değildir.

Oradakiler kahraman şehidimize karşı son vazifelerini yerine getirmek için bir araya gelmiş şehit yakınlarıydı. Kardeşleri, evlatları, bugüne kadar 40 bin canımızı kalleşçe almış terörist bir örgüt tarafından şehit edilmişti.

Birileri Erdoğan nefretinden dolayı bu teröristlerin siyasi uzantılarını desteklemeyi, onlarla ittifak kurmayı kendilerine yediriyor olabilir ancak halk bu işbirliğini kesinlikle hazmedemiyor.

Halka unutkan, istedikleri yöne çekebilecekleri bir kitle muamelesi yapanlar, sosyal medyanın dışında gerçek bir dünya olduğunu ve burada manipülasyonların kolay kolay tutmadığını anlamak zorunda.

Kardeşlerimizi, evlatlarımızı, babalarımızı şehit vererek bugünlere getirdiğimiz bir mücadeleyi ve bu mücadeleyi kime karşı verdiğimizi unutacağımızı düşünmeleri bu toplumun kodlarına ne kadar yabancı olduklarının bir kanıtıdır.

Ortada tarifsiz bir acı vardır. Tarifsiz bir acının yaşandığı böylesi bir atmosferde gerilimin bir parçası olacak davranışlar ne yazık ki bu istenmeyen olaya zemin hazırlamıştır.

Ülkemizde protesto hakkı anayasal koruma altındadır. Yaşanan olay sırasında bu anayasal sınırları aşarak fiilen şiddete başvuranlarla ilgili adli süreç zaten başlatılmıştır. Ancak CHP genel başkanını seçim döneminde kullandığı dil ve kurduğu ittifaklar sebebiyle protesto eden vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz.

Atatürk’ün partisinin genel başkanı Ankara’da bir şehit cenazesinde vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kalıyorsa öncelikle şapkasını önüne alıp muhasebe yapması gerekir.

Bu tepkiyi alan herhangi bir siyasetçinin, kendi sorumluluğunu düşünmek dururken halka “marjinal bir grup” muamelesi yapması gerçekten hayrete şayan bir durumdur. “Ben neden milletimin gönlünden bu kadar uzak düştüm” diye sormak yerine, halka parmak sallaması üzücüdür. Hiçbirimiz bir siyasetçinin böyle bir duruma düştüğünü görmek istemezdik.

Yaşanan olayın spontane geliştiği; planlı olmadığı gün gibi aşikardır. Her ne olursa olsun soğukkanlılığımızı korumalı ve bu toplumsal öfkenin kaynağına inmeliyiz.

CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kurduğu ittifak ve seçimden sonra HDP tarafından yapılan “biz kazandırdık” açıklamaları toplumun kahir ekseriyetinde ciddi bir tepki yarattı. Sayın Kılıçdaroğlu, cenazesine katıldığı askerimizin daha seçim öncesinde “onlar mı bize saldıracak? Hayır efendim” dediği bir terör örgütünün saldırısıyla şehit olduğunu nasıl görmezden gelebiliyor.

Toplumun terör konusundaki hassasiyetini yok sayarak bir siyasal ittifak kurma girişiminin istenmeyen sonuçlar üreteceği aşikardır. Bu rahatsızlığın anlaşılması ve giderilmesi için çalışılması gerekiyor.

Tekrar ediyorum, cenaze merasiminde yaşanan olay elbette üzücü. Şiddete herkesin mesafe koyması gerekiyor. Ancak şehit ailelerinden kızgın tepkiler geldiğinde ayağa kalkanlar terör örgütünün vahşi cinayetleri ve katliamları karşısında sessizliklerini koruyorlar. Milletimizin bu ikiyüzlülüğü teşhis ettiği kanaatindeyiz.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun şehit yakınlarının tepkisini, daha önce Artvin’de kendisine yapılan PKK saldırısı ile bir tutmasını da kabul etmek mümkün değildir. Kimse teröristlerle şehit yakınlarını aynı kefeye koymaya kalkamaz. Cenazede olan olay maksadını aşan, tasvip etmediğimiz bir tepkidir ama evlatlarını şehit vermiş, ocağına ateş düşmüş, ay yıldız için bedel ödemiş bu ailemizi PKK ile bir tutmak, henüz daha toprağı kurumamış şehidimizin aziz hatırasına hakarettir, ihanettir.

Öte yandan birkaç gün önce “Gezi Parkına da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun" diyerek açıkça Gezi kalkışmasına gönderme yapan İstanbul İl başkanı sorumsuz tutumunu sürdürerek açıklamalar yapıyor. Siyasi rant bekleyen zehirli bir dil kullanıldığına ve bu zehirli dilin sahiplerinin bu saldırıda pay sahibi olduğundan bahsediyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti için “devlet katil değil, seri katil” diye tweet atan, 15 Temmuz işgal girişimine karşı koyan sivil vatandaşlara “inandığınız Allahınızın da sizin de belanızı versin” diyebilen bir kişi acaba hangi “hangi zehirli dil”den bahsediyor?

Yine çok değil seçimden hemen sonra da bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişi de seçimlerle ilgili toplumsal hassasiyetleri göz ardı edecek açıklamalar yapmıştı. Bu da onun ideolojik körlük içine girdiğinin, Stockholm sendromu yaşadığının kanıtı olsa gerek. 7 Haziran 2015’ten sonra siyasal rant uğruna terör örgütlerini yarayışlı addetmenin ne denli ağır bedeller ürettiğini bu ülke gördü.

HUZURA ZARAR VERECEK DAVRANIŞLARDAN UZAK DURULMALI

Bu noktada herkese sorumluluk düştüğünü unutmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iki gün önce “Vakit kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme vaktidir” çağrısında bulunduğu bu ortamda bu yaşananlar üzücüdür.

Türkiye’nin huzur iklimine zarar verecek nitelikteki sorumsuz davranışlardan uzak durulmalıdır.

Ortak acılarımız üzerinden gerilim üretecek siyasi söylemlerden ve davranışlardan uzak durmalıyız. Huzur ve güven ortamı için hepimiz, samimi ve ortak bir gayretin içinde olmalıyız.’’

 

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