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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
24.04.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan '1915 olayları' mesajı: Siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan '1915 olayları' mesajı: Siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "1915 olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmesi ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acılarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1915 olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir. 800 yıl bir arada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin. 1915 olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır. Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır. Ve şehit diplomatlarımızı unutmadık. ASALA terör örgütü tarafından katledilen şehit diplomatlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altundan 1915 olayları mesajı: Siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altundan 1915 olayları mesajı: Siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altundan 1915 olayları mesajı: Siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı



 

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