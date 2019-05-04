Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: En sert şekilde kınıyoruz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Gazze Şeridi'nde ofisi vurulan Anadolu Ajansı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle;
"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz.
Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz.
Yüz akımız @anadoluajansi ailesine geçmiş olsun."
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 4, 2019
Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz.
Yüz akımız @anadoluajansi ailesine geçmiş olsun. https://t.co/LnigN1PZ8F
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