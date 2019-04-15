Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Notre Dame Katedrali mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır.” dedi.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Fransa’nın Paris şehrinde çıkan yangının acı haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz.
Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır.”
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle