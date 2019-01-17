Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın sınır dışı edildiğini bildirdi. Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda polisinin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratını paylaşması üzerine sınır dışı edildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ülkemizde Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma, bu sabah sınır dışı edilmiştir.
Sınırdışı kararının, kendisinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmamaktadır. İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak, şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir.
Son yıllarda PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin hedefinde bulunan ülkemiz, iki binin üzerinde masum vatandaşını teröre kurban vermiştir. Nitekim bugüne kadar uluslararası ortaklarımızın da desteğiyle terör örgütleriyle bağlantılı on binlerce şahıs hakkında tahdit kararı aldık. Karşı karşıya bulunulan tehdidin ciddiyeti sebebiyle Hollanda gibi dost ve müttefik ülkelerle işbirliği yapıyor, ulusal güvenliğimizin ve Avrupa’nın güvenliğine yönelik tehditlerin tespiti ve engellenmesi için onların görüşlerinden faydalanıyoruz. Bu alanda işbirliğinin tüm terör örgütlerine karşı devam etmesini temenni ediyoruz."
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