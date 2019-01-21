Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi: Türkiye tarihinde ciddi dönüşüm

Fuat Oktay, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olurken özetle şu mesajları verdi:

“100 yıl içerisindeki birinci tek partili dönemden çok partili döneme geçiş belki bir kırılma noktasıydı. Bu, Türkiye’deki yönetim sistemi açısından daha ciddi anlamda yeni bir kırılma noktası. Sayın Cumhurbaşkanımız, birinci 100 günlük eylem planı ilan etti, sonrasında da ne durumda olduğumuzla alakalı performansını tüm kamuoyuyla paylaştı. Oradaki amaçlarımızı çok ciddi anlamda yerine getirdik. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni öncekinden ayıran boyut ne?

(Sistemin sonuçlarının kısa sürede görüldüğünü belirterek)Ağustosa baktığımızda, böyle bir ekonomik saldırının, ağustosta yaşadığımız, döviz kurlarıyla başlayan ve diğer alanlara da yayılmak istenen konunun nasıl çok hızlı şekilde önüne geçildi? Herkesin görev alanı net olan, net bir sesin çıktığı, ekonomi yönetiminin kimde olduğu net belli, diğer alanlarda kimin hangi alanlarda yetkili olduğu net belli, Cumhurbaşkanı’nın zarfında birleşen ve belirlenen politikalar çerçevesinde de stratejiler çerçevesinde de hızla uygulamaya geçilen bir yapı. Bunu gördük. Önceki sistemde belki yıllar alacak bir geçişti.

FETÖ’NÜN BELİ KIRILDI

(FETÖ terör örgütüyle mücadele) ‘Ben şu kadar kişiyi görevden aldım, şu kadar tutukladım, dolayısıyla bu bitmiştir’ diyebileceğimiz bir şey değil. Örgütün yapısı itibariyle birbiriyle kopuk mekanizmalarla devam ettiği için bu devam etmesi gereken bir mücadele. Türkiye’de bu örgütün beli kırılmıştır. Ama bitmiş midir? Bu kadar iddialı konuştuğumuzda rehavete sürükleyebilir. Henüz yurtdışında aynı şekilde temizlenebildiğini ifade etmek mümkün değil. Terör örgütünün başı Amerika’da, çalışmalarına devam ediyor. Rahat edemeyecekler.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gitmesi) Olması gereken bir mesaj. Bütün dünyaya birleştirici gözle bakan Cumhurbaşkanı’nın, böyle bir konserde bulunması kadar tabii bir olay yok. Normalde sosyal fay hatlarından, kutuplaşmadan bahsedilir. Orada olsaydınız, o kutuplaşma dediğiniz derinliğin olmadığını, gönülden gönüle de bir yol olduğunu görmüş olurdunuz. Bizim için de güzel bir konserdi.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk’teki programın ardından Demirören Medya Grubu CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ı ziyaret etti.

İŞADAMLARINA: DAHA CESUR OLUN

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk ekranlarından iş dünyasına da çağrı yaptı: “Ben sizin vasıtanızla Türk işadamlarına ısrarla sesleniyorum. Türkiye’nin büyüme modeli, kamunun devletin gidip ilişki kurduğu ülkelerde yatırım yapması değil. Özel sektör aracılığıyla büyüyen bir ekonomi modelimiz var. İşadamlarımızın daha da cesur olması gerekiyor. Riskler var tabii ki, ama getiri potansiyeli de yükseliyor. Bizim görevimiz riskleri minimize etmektir. Bugün bizim işadamlarımız bize desinler ki ‘Biz hazırız, Sudan’da, Nijer’de yatırım yapmaya hazırız’. Çıksınlar, biz onun altını devlet olarak doldurabilecek konumdayız. Sadece yardım yapmakla kalmayalım, yeni bir modeli deneyelim. Öyle bir modeli deneyelim ki her iki tarafın kazanacağı. Mesela Sudan’da Nijer’de bunu yapalım istiyoruz. Tarım bu alanlardan birisi. Çok büyük alanlarda arazinin tahsisini konuşuyoruz. Oradaki modelimiz de yerelde üretimin sağlanması. Oradaki ürünleri ister alır Türkiye’ye getirebilirsiniz, isterseniz alırsınız oradan üçüncü ülkelere ihraç edersiniz.”