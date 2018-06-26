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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili kritik toplantı
Gülseli KENARLI/DHA
26.06.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:
Tarabya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Toplantı için Başbakan Binali Yıldırım, Huber Köşkü'ne geldi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Huber Köşkü'nde saat 12.00'de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.
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