Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına 76 sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu alımlara başvurular aralık ayında başlarken, KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 alma şartı da adaylarda aranacak. İşte, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı hakkında tüm ayrıntılar...
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının İstanbul ve Ankara birimlerinde, 25 restoratör, 25 tekniker, 20 teknisyen, 2 mühendis, 2 diyetisyen ve 2 diğer teknik hizmetler branşlarında personel istihdam edilecek. İşte, personel alımı hakkında tüm ayrıntılar...
Adayların, başvuruda bulunacakları branşlar için belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları, 2018 KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 almaları, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) gerekiyor.
Adaylar başvurularını, 2-13 Aralık tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde "www.devletarsivleri.gov.tr" internet sitesinde temin edecekleri başvuru formunu bilgisayarda doldurmak suretiyle, imzalı ve vesikalık fotoğraf yapıştırılmış şekilde elden veya posta yolu ile Devlet Arşivleri Başkanlığına göndererek gerçekleştirebilecekler.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Devlet Arşivleri Başkanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Restoratör pozisyonu için uygulama sınavı, diğer branşlar içinse sözlü sınav yapılacak. Mesleki uygulama sınavı ve sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekecek.
Sınavda sonucuna göre atamaları yapılan restoratörler 3 bin 48 lira, teknikerler 3 bin 930 lira, teknisyenler 3 bin 269 lira, mühendisler 5 bin 211 lira, diyetisyenler 3 bin 957 lira ve diğer teknik hizmetler personeli ise 4 bin 227 lira brüt ücret alacak.
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