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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına 76 sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu alımlara başvurular aralık ayında başlarken, KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 alma şartı da adaylarda aranacak. İşte, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı hakkında tüm ayrıntılar...

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının İstanbul ve Ankara birimlerinde, 25 restoratör, 25 tekniker, 20 teknisyen, 2 mühendis, 2 diyetisyen ve 2 diğer teknik hizmetler branşlarında personel istihdam edilecek. İşte, personel alımı hakkında tüm ayrıntılar...

Adayların, başvuruda bulunacakları branşlar için belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları, 2018 KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 almaları, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) gerekiyor.

Adaylar başvurularını, 2-13 Aralık tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde "www.devletarsivleri.gov.tr" internet sitesinde temin edecekleri başvuru formunu bilgisayarda doldurmak suretiyle, imzalı ve vesikalık fotoğraf yapıştırılmış şekilde elden veya posta yolu ile Devlet Arşivleri Başkanlığına göndererek gerçekleştirebilecekler.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Devlet Arşivleri Başkanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Restoratör pozisyonu için uygulama sınavı, diğer branşlar içinse sözlü sınav yapılacak. Mesleki uygulama sınavı ve sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekecek.

Sınavda sonucuna göre atamaları yapılan restoratörler 3 bin 48 lira, teknikerler 3 bin 930 lira, teknisyenler 3 bin 269 lira, mühendisler 5 bin 211 lira, diyetisyenler 3 bin 957 lira ve diğer teknik hizmetler personeli ise 4 bin 227 lira brüt ücret alacak.

 

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