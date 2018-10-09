54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?
GeriGündem 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.10.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 9 Ekim Salı günü Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun öncülüğünde Konya'da başlayacak. Toplam 150 kilometrelik etapta mücadele edecek olan sporcular, ikinci etap için Alanya'ya geçiş yapacak. Bisiklet Turu ekran başındakiler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, organizasyon hakkında bazı bilgiler

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu yıl 54. organizasyonu ile Konya'da start alacak. Toplam 6 gün sürecek olan etaplarda, sporcular 952 kilometre mesafe katedecek. Milli Takımımızın da yer alacağı parkurlarda, onlarca ülkeden birçok takım yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 9 Ekim Salı günü saat 11.55 itibariyle TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) 1963 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye’nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 54’üncü kez start start alacak.

2017 yılında dünyanın en önemli yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour’ kapsamına alınan yarış, 09-14 Ekim 2018 tarihleri arasında arasında 6 etaplı olarak gerçekleşecek. TUR 2018, bu yıl iki büyü değişiklik barındırıyor. Dört kıtadan dünyanın en önemli 20 bisiklet takımına mensup yıldız bisikletçileri ve Türk Milli Takımı’nı buluşturacak organizasyon, bu kez huzurun ve hoşgörünün olduğu kadar ülkemizde ‘bisikletin de başkenti’ olan Konya’dan start alacak.

Selçuklu medeniyetinin üzerinde yükseldiği bu eşsiz coğrafyadan başlayacak TUR, daha sonra turkuvaz renkli Akdeniz ve Ege sahillerine inecek.  2’nci etap Alanya-Antalya, 3’üncü etap Fethiye - Marmaris arasında yaşanacak. Marmaris-Selçuk arasındaki 4’üncü etap, Meryem Ana Evi’nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak. Selçuk’tan başlayacak 5’inc Etap ise Manisa’da tamamlanacak. 

Ardından bu yılki turun diğer büyük sürprizi gelecek. Son etap, Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’dan start alacak ve üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’daki büyük finişle, yaklaşık 950 km’lik dev yarış noktalanacak.

TOPLAM 6 GÜN SÜRECEK

TUR, bu sene yine dünyaca ünlü sporcular ve takımların üst düzey mücadelesine ev sahipliği yapacak. UCI World Tour kapsamındaki yarışta birçok pro-takım ve ünlü bisikletçi boy gösterecek. Yenilenen rotasında farklı deneyimlerle 6 gün sürecek zorlu mücadeleyi zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, üzeri Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel kupanın da sahibi olacak.

Ülke tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip organizasyon, naklen ve banttan yayınlarla 160’tan fazla ülkede izlenebilecek. Her geçen yıl daha fazla izleyici kitlesini hedefleyen ‘Tour of Turkey’, 2017’de toplam 284 saatlik yayınla beş kıtada 484 milyondan fazla haneye ulaşmıştı. 

YILDIZ SPRİNTERLER YARIŞTA

Geçtiğimiz yıllarda Mark Cavendish, Andre Greipel, Alessandro Petacchi, Adam Hansen, Sacha Modolo gibi dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin pedal bastığı turu 2017’de UAE Emirates takımından İtalyan Diego Ulissi kazanmıştı. 

2018’de mücadele edecek isimler arasında UAE Emirates Takımından Diego Ulissi’ye ek olarak 2015 galibi Kristijan Durasek, iki Tour de France, dört Giro etap galibiyetiyle Quick-Step Floors takımından Kolombiyalı sprinter Fernando Gaviria, Trek-Segafredo takımından Paris-Roubaix galibi Alman sprinter John Degenkolb, 2017 turunda dört etap alan Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı sprinter Sam Benett da yer alıyor. 2011 Avrupa Pist Bisikleti şampiyonumuz başarılı sprinter Ahmet Örken, Türkiye şampiyonumuz Onur Balkan da milli takımımızda pedal basacak.

TUR HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Marmara Turu adıyla başlayan ve ardından 1965’te uluslar arası statü kazanan yarış, 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alındı. 2006’dan itibaren Uluslar arası Bisiklet Birliği UCI tarafından 2.2 yarışma kategorisine alınan yarış, 2008 yılında 2.1 kategorisine yükseldi. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilmeye başlanan ve hızla büyüyen organizasyon, 2010 yılında ünlü takım ve sporcuların da katılımıyla 2.HC kategorisine alındı. Sonraki yıllarda kalite ve organizasyon olarak kendisini tüm dünyaya kanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2017 yılından itibaren bisikletin en üst düzey kategorisi olan ‘World Tour’ (PRO) kapsamına kabul edildi.

SON 10 YILDA KAZANANLAR
2008: David Garcia Dapena (İspanya), 2009: Daryl Impey (Güney Afrika), 2010: Giovanni Visconti (İtalya), 2011: Alexander Efemkin (Rusya), 2012: Alexandr Dyachenko, (Kazakistan), 2013: Natnael Berhane (Eritre), 2014: Adam Yates (Büyük Britanya), 2015: Kristijan Durasek (Hırvatistan), 2016: Jose Goncalves (Portekiz), 2017: Diego Ulissi (İtalya).

HANGİ MAYO NE ANLAM TAŞIYOR?

Tour Of Turkey'de dört farklı renkte mayo ile şampiyonlar belirlenir.

TURKUAZ: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda Genel klasman lideri tarafından giyilen mayodur.
KIRMIZI: Dağ etaplarında ve tırmanma kapılarında toplanan puanlarla en iyi tırmanışçılar tarafından giyilir.
YEŞİL: Sprinter etapları ve sprint kapılarında toplanan puanlarla en iyi sprinter bisikletçisi giyer.
BEYAZ: Her etap sonunda puan kapılarında en fazla puan toplayan bisikletçi giyer. Tour Of Turkey'de bu mayoya ‘Türkiye Güzellikleri’ adı verilmiştir.

TUR ETAPLARI

09 EKİM (1.etap):
Konya – Konya (150 km)
10 EKİM (2.etap):
Alanya – Antalya (154.1 km)
11 EKİM (3.etap):
Fethiye – Marmaris (137.2 km)
12 EKİM (4.etap):
Marmaris – Selçuk (206.9 km)
13 EKİM (5.etap):
Selçuk – Manisa (137.3 km)
14 EKİM (6.etap):
Bursa – İstanbul (166.7 km)
TOPLAM MESAFE: 952.2 km

KATILACAK OLAN TAKIMLAR

EV SAHİBİ TAKIM
Türk Milli Takımı

Astana Pro Team (Kazakistan)
UAE Team Emirates (BAE)
Bahrain-Merida (Bahreyn)
BMC Racing Team (İsviçre)
Bora-Hansgrohe (Almanya)
Quick-Step Floors (Belçika)
Team Katusha Alpecin (İsviçre)
Team Sunweb (Almanya)
Trek-Segafredo (ABD)

KITA TAKIMLARI

Burgos-BH (İspanya)
Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)
CCC Sprandi Polkowice (Polonya)
Delko Marseille Provence KTM (Fransa)
Euskadi Basque Country-Murias (İspanya)
Gazprom-Rusvelo (Rusya)
Manzana Postobon Team (Kolombiya)
Sport Vlaanderen Baloise (Belçika)
WB Aqua Protect Veranclassic (Belçika)
Wilier Triestina-Selle Italia (İtalya)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"'Buradan çıktı' diyerek kendinizi kurtaramazsınız"

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!

CHP’lilerden tepki: ‘Bayraklardan biri karartıldı’

“Kayıp gazeteci olayında “kameralı ipucu”