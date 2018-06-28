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    Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş’a İtalyan nişanı

    Hürriyet Haber
    28.06.2018 - 09:27 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş’a İtalya devlet nişanı verildi. Göktaş’ın devlet nişanı, İtalya’nın Cumhuriyet Bayramıvesilesiyle Ankara Büyükelçiliği’nde dün akşam düzenlenen resepsiyonda Büyükelçi Luigi Mattiolo tarafından takdim edildi.

    Büyükelçi Mattiolo, İtalya ve Türkiye’nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törendeki konuşmasında Göktaş’a, gerek Roma’da yaşadığı yıllarda, gerekse Ankara’ya taşınması akabindeki süreçte, Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı olumlu katkılara istinaden İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından “Commendatore” nişanının tevdi edildiğini vurguladı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş’a İtalyan nişanı

    Gazeteci Göktaş, 1990’da Vatikan Gregorius Üniversitesi’nde dinler tarihi alanında master amacıyla gittiği Roma’da, uzun süre NTV’nin ve Anadolu Ajansı’nın İtalya muhabirliğini yapmıştı. 2011 yılında Başbakanlık Basın Müşavirliği’ne atanmasının akabinde Türkiye’ye dönen Göktaş halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Başdanışmanı olarak çalışıyor.

    Ankara’da dün akşam gerçekleşen resepsiyonda, Göktaş’ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve İtalya Dostluk Derneği Kurucusu Musa Toprak'a da çeşitli seviyelerde İtalyan devlet nişanı takdim edildi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş’a İtalyan nişanı

    İtalyan devlet nişanları, başkanlığını İtalya Cumhurbaşkanı’nın yaptığı “İtalya Yıldızı Birliği” adlı kurum tarafından veriliyor. İtalyan Dışişleri Bakanının önerisi üzerine kurul tarafından belirlenen nişanlar, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından tevdi ediliyor. “Commendatore” unvanı, “Şövalye” ve “Ufficiale” unvanlarının üstünde olan devlet nişanını simgeliyor.

    Etiketler: Lütfullah Göktaş , son dakika , haberler
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