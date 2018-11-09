Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla kimdir?
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanan İsrafil Kışla, bu görevin ardından merak edilen isim oldu. Artvin'den milletvekilliği yapan İsrafil Kışla, bir dönem Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği de yapmıştır. Peki, kamuoyunun merakla araştırdığı İsrafil Kışla kimdir? İşte, o isim hakkında TBMM resmi internet sitesi üzerinden edinilen bazı bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanan İsrafil Kışla, 10 Mart 1959'da Artvin Şavşat'ta doğdu. Baba adı Sultan Süleyman, anne adı Emine'dir.
Yönetici; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı.
İlim Yayma Cemiyetinde Genel Müdürlük ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
24. Dönemde Artvin Milletvekili seçildi. Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısıdır.
İngilizce, Gürcüce ve Arapça bilen Kışla, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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