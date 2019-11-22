‘Cumhurbaşkanı’nın hiçbir ilgisi yok’
‘Beştepe’ye giden CHP’li’ iddiasıyla ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da konuştu. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı’nın asla bir ilgisi yoktur. CHP’nin Sayın Genel Başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler” dedi.
Kurtulmuş’un CNN Türk ekranındaki açıklamaları özetle şöyle:
“CHP ya da başka bir siyasi partinin nasıl gelişeceği bizi etkilemez. Milletle olan ittifaklarımızı genişleterek yolumuza devam ediyoruz. CHP’nin ya da başka partinin iç işleyişinin ne olacağına ne karar veririz, ne de bizim için bir güç olur. Siyasi hayatımızda hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanı’nın asla bir ilgisi yoktur. CHP’nin Sayın Genel Başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler. Son derece yakışıksız, seviyesiz ve anlamsız bir iddiaydı. Niye yapıldı? Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden CHP içerisinde bir takım tartışmalarda taraf olmak gibi pozisyonlar olabilir. Bilmediğimiz bir konu olduğu için, CHP niye böyle davranır, Kılıçdaroğlu niye böyle söyler, Rahmi Turan niye böyle yazar bunları bilmediğimiz için, bilmediğimiz konu üzerinde yorum yapıyoruz. Bildiğimiz şey şudur. Cumhurbaşkanımızın bu iddialarla ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanımızın bir başka partinin içişleriyle uğraşması mümkün değildir.”
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