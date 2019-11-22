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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Cumhurbaşkanı’nın hiçbir ilgisi yok’

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‘Cumhurbaşkanı’nın hiçbir ilgisi yok’

‘Beştepe’ye giden CHP’li’ iddiasıyla ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da konuştu. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı’nın asla bir ilgisi yoktur. CHP’nin Sayın Genel Başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler” dedi.

Kurtulmuş’un CNN Türk ekranındaki açıklamaları özetle şöyle:

“CHP ya da başka bir siyasi partinin nasıl gelişeceği bizi etkilemez. Milletle olan ittifaklarımızı genişleterek yolumuza devam ediyoruz. CHP’nin ya da başka partinin iç işleyişinin ne olacağına ne karar veririz, ne de bizim için bir güç olur. Siyasi hayatımızda hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanı’nın asla bir ilgisi yoktur. CHP’nin Sayın Genel Başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler. Son derece yakışıksız, seviyesiz ve anlamsız bir iddiaydı. Niye yapıldı? Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden CHP içerisinde bir takım tartışmalarda taraf olmak gibi pozisyonlar olabilir. Bilmediğimiz bir konu olduğu için, CHP niye böyle davranır, Kılıçdaroğlu niye böyle söyler, Rahmi Turan niye böyle yazar bunları bilmediğimiz için, bilmediğimiz konu üzerinde yorum yapıyoruz. Bildiğimiz şey şudur. Cumhurbaşkanımızın bu iddialarla ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanımızın bir başka partinin içişleriyle uğraşması mümkün değildir.”

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