Cumhurbaşkanı’nın Bosna misafirleri

İki liderin tören alanındaki yerlerini almasından sonra ülkelerin milli marşları, 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Dodik, tören kıtasını Türkçe ‘Merhaba asker’ diyerek selamladı. Her iki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konsey Başkanı Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç ile birlikte her iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivenlerde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, “Türk Akımı projesinin Bosna Hersek’e de intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bizim Bosna Hersek’ten et ithali noktasında da arkadaşlarımızla gerekli talimatı verdik” diye konuştu.