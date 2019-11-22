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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı’ndan Dipsiz Göl tepkisi: Böyle bir izin nasıl verilir

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanı’ndan Dipsiz Göl tepkisi: Böyle bir izin nasıl verilir

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda illerin sorunları gündeme geldi.

Toplantıda Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen 12 bin yıllık ‘Dipsiz Göl’le ilgili son durumu sordu. Kurum, bu konuda kazıya izin verme yetkisinin valilikte olduğunu söyledi. Kurum, bölgenin doğal SİT alanı kapsamına alındığını ve eski haline getirmek için çalışmaların başlatıldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kazılar nasıl yapılıyor, nasıl bu izinler veriliyor? Böyle bir define kazısı izni nasıl verilir? Yetkili valilik bu konuda hassas olmalı. Bir daha da kimseye böyle bir yetki, böyle bir kazı izni verilmesin” talimatı verdi.

O YOL BİTECEK

Toplantıda bazı il başkanlarının kendi illerinin sorunlarını dile getirmeleri üzerine ilginç diyaloglar da yaşandı. AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kentteki yol yapımının yarıda bırakıldığını ve uzun süredir bitirilmediğini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bu şikâyeti, “Yol yapımına başladık. Biz yolun engebeli olmayan tarafını yaptık. Ancak yolun diğer kısmı zor, engebeli ve dağlık olduğu için yarım kaldı. Çalışmalar devam ediyor” diye yanıtladı. İl Başkanı Karataş’ın Bakan Turhan’a verdiği, “Siz zor olanı yaptınız. Kalan kısım düz ve ova” yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere salondaki herkesi güldürdü. Erdoğan da, “Buyruğumdur, o yol bitecek” esprisi yaptı. 

İşte 'Dipsiz Göl'ün son hali
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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