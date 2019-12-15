Cumhurbaşkanı’na seslendi: Makinist eşimin adını yaşatın

İmza toplayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazan Doğan, “Dileğim, eşimin adının doğduğumuz köyde yaşatılmasıdır” dedi.

Yozgat’ın merkez ilçesine bağlı Divanlı köyünde yaşayan Atiye Doğan’ın makinist eşi Naci Doğan, 15 Kasım 1977 tarihinde Ankara Hipodrom’daki tren kazasında hayatını kaybetti. Doğan, Ankara-Sivas arasındaki Yüksek Hızlı Tren hattının geçeceği Divanlı köyündeki istasyon inşaatının başlaması üzerine eşinin adını burada yaşatmak için harekete geçti. İmza toplayarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne başvuran Doğan, Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a da birer mektup gönderdi. Doğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

40 YILDIR YASINI TUTUYORUM

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eşimi 15 Kasım 1977 yılında Hipodrom’da meydana gelen tren kazasında kaybettim. Eşim makinistti, 40 yıldır yasını tutuyorum. 6 çocuğumla dul kaldım, onları yetiştirmek için yıllarca mücadele verdim. Benim sizden ricam, memleketime, köyüm olan Yozgat Divanlı Mahallesi’ne yapılacak hızlı tren istasyonuna eşim Naci Doğan’ın adının verilmesidir. Dileğim, doğduğumuz köy olan Divanlı’da eşimin adının anılması ve anısının yaşatılmasıdır.”