‘Cumhurbaşkanı’na saygıda kusur etmeyin’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleriyle bir araya geldiği Kızılcahamam kampının kapalı oturumlarında, “Cumhur İttifakı’nı bozmak isteyenler her zaman olur, tuzaklara düşmeyin. Herkes üslubuna dikkat etsin. İttifakı zedeleyecek açıklamalarda, hareketlerden, tavırlardan uzak durun. Cumhurbaşkanı’na saygıda kusur etmeyin” uyarılarında bulundu.
Ağırlıklı olarak ‘Cumhur İttifakı’nın önemine değinen Bahçeli, şunları söyledi:
“Biz bir beklentiyle Cumhur İttifakı’na destek vermedik. Beklenti içine girip talebi olanlar varsa beklemesinler. Beklenti içine girmeyin. Biz bir talepte bulunamayız. Ama ülkücü olup da kadrolarda liyakatiyle bir yere gelebiliyorlarsa gelsinler. Zaten bunu kendileri de görüyor. Arkadaşlar bunu bilsinler, buna göre hareket etsinler. Biz devlet, millet, beka, terörle mücadele için hükümete ve devlete destek veriyoruz.
Cumhur İttifakı’nı bozmak isteyenler, fitne fesat sokmak isteyenler, bunlar her zaman olur, tuzaklara düşmeyin. Birlik beraberliğimizi koruyalım. Seçime kadar diye düşünenler vardı. Yanılıyorlar, 2023’e kadar devam edecek. Herkes üslubuna dikkat etsin. İttifakı zedeleyecek açıklamalarda, hareketlerden tavırlardan uzak durun. Cumhurbaşkanı’na saygıda kusur etmeyin.
AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK
Bu sonuçlar Cumhur İttifakı’nın başarısını gösteriyor. İttifak 2023’e kadar devam edecek. Seçim sonuçları bizim için de ittifak için de başarı. Burada, belediye başkanlığı sayısında başarılı olduk ama bunu öne çıkarmaya gerek yok. Belediye sayısına bakmayın. Başarı Cumhur İttifakı’nın başarısıdır. Arkadaşlar buna dikkat etsinler. AK Parti’yle ayrımız gayrımız yok. AK Parti ve MHP’nin ittifakı başarılı olmuştur.
BURCU YARMAYA ÇALIŞIYORLAR
Millet İttifakı İstanbul’u kale olarak görüyor. Burcu yarmaya çalışıyorlar. Onun için bu kadar yükleniyorlar. YSK’nın vereceği sonuç ne çıkarsa çıksın, herkes hakkına razı olmalı. Hile hurda varsa buna da razı olamayız. Ama karar ne çıkarsa, sonuçta saygımız var. ‘Hayırlı olsun’ deriz.”
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