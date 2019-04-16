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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Cumhurbaşkanı’na saygıda kusur etmeyin’

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‘Cumhurbaşkanı’na saygıda kusur etmeyin’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleriyle bir araya geldiği Kızılcahamam kampının kapalı oturumlarında, “Cumhur İttifakı’nı bozmak isteyenler her zaman olur, tuzaklara düşmeyin. Herkes üslubuna dikkat etsin. İttifakı zedeleyecek açıklamalarda, hareketlerden, tavırlardan uzak durun. Cumhurbaşkanı’na saygıda kusur etmeyin” uyarılarında bulundu.

Ağırlıklı olarak ‘Cumhur İttifakı’nın önemine değinen Bahçeli, şunları söyledi:

“Biz bir beklentiyle Cumhur İttifakı’na destek vermedik. Beklenti içine girip talebi olanlar varsa beklemesinler. Beklenti içine girmeyin. Biz bir talepte bulunamayız. Ama ülkücü olup da kadrolarda liyakatiyle bir yere gelebiliyorlarsa gelsinler. Zaten bunu kendileri de görüyor. Arkadaşlar bunu bilsinler, buna göre hareket etsinler. Biz devlet, millet, beka, terörle mücadele için hükümete ve devlete destek veriyoruz.
Cumhur İttifakı’nı bozmak isteyenler, fitne fesat sokmak isteyenler, bunlar her zaman olur, tuzaklara düşmeyin. Birlik beraberliğimizi koruyalım. Seçime kadar diye düşünenler vardı. Yanılıyorlar, 2023’e kadar devam edecek. Herkes üslubuna dikkat etsin. İttifakı zedeleyecek açıklamalarda, hareketlerden tavırlardan uzak durun. Cumhurbaşkanı’na saygıda kusur etmeyin.

AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK

Bu sonuçlar Cumhur İttifakı’nın başarısını gösteriyor. İttifak 2023’e kadar devam edecek. Seçim sonuçları bizim için de ittifak için de başarı. Burada, belediye başkanlığı sayısında başarılı olduk ama bunu öne çıkarmaya gerek yok. Belediye sayısına bakmayın. Başarı Cumhur İttifakı’nın başarısıdır. Arkadaşlar buna dikkat etsinler. AK Parti’yle ayrımız gayrımız yok. AK Parti ve MHP’nin ittifakı başarılı olmuştur.

BURCU YARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Millet İttifakı İstanbul’u kale olarak görüyor. Burcu yarmaya çalışıyorlar. Onun için bu kadar yükleniyorlar. YSK’nın vereceği sonuç ne çıkarsa çıksın, herkes hakkına razı olmalı. Hile hurda varsa buna da razı olamayız. Ama karar ne çıkarsa, sonuçta saygımız var. ‘Hayırlı olsun’ deriz.”

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