‘Cumhurbaşkanı’na itaat farz’ diyen rektöre, AK Parti’den de itiraz geldi
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın tartışma yaratan, “Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz, karşı gelmek haramdır” sözlerine AK Parti’den de itiraz geldi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter hesabından Taşaltın’ın bu sözlerine, “Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur” tepkisini verdi. Rektör Prof. Taşaltın önceki gün katıldığı bir televizyon yayınında, “İslami olarak şu anda Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farzı ayn’dir karşı gelmek de harpten kaçmak manasında haramdır” demişti.
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