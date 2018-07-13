Cumhurbaşkanı'na hakaretten 30 bin TL ceza

CHP’li Tezcan, 30 Ekim 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Faşist diktatör” ifadesini kullanmıştı. Bu ifade nedeniyle Erdoğan, Tezcan aleyhine Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 50 bin lira tazminat talebiyle dava açmıştı. Davanın dünkü karar duruşmasına Erdoğan’ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile Tezcan’ın avukatı Celal Çelik katıldı.



FEZLEKE DÜZENLENDİ

Erdoğan’ın avukatı Eker, Tezcan’ın müvekkilinin onur ve saygınlığına yönelik ifadeler kullandığını belirterek, “İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Davalı hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu kapsamında fezleke düzenlenmiştir” dedi. Tezcan’ın avukatı Celal Çelik de ‘faşist diktatör’ sözünün, tamamıyla siyasal kavramlar olduğunu savunarak, “Arama motoru olan Google’da diktatör yazılarak yapılan arama sonucundan 50 bin rakamından fazla Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sonuç gelmekte ve bu kapsamda diktatör eleştirisi yapılmaktadır. Kaldı ki diktatör kelimesi tüm yetkileri elinde toplayan anlamına gelmektedir” dedi. Savunmaların ardından mahkeme, Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.



