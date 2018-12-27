‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten 1 yıl 2 ay
Gazeteci Nazlı Ilıcak’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Ilıcak, suça konu olan tweet’i başkasına cevap olarak yazdığını belirterek, "Barış sürecine inanan birisi olarak Selahattin Demirtaş’a ‘katil’ denmesi nedeniyle söz konusu tweet’i attım. Asıl katil olanın Abdullah Öcalan olduğunu anlattım” dedi. Twitter’da en fazla 145 karakterle yazı yazıldığını ifade eden Ilıcak, bu nedenle tüm düşüncelerini aktaramadığını belirtti. Ilıcak, mesajında ‘barış süreci’ni başlatan kişinin Tayyip Erdoğan olduğunu anlatmak istediğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmediğini savundu. Mahkeme, Ilıcak’a ‘Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
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