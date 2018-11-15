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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA
15.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği ilim adamı’

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
‘Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği ilim adamı’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanımız Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği bir ilim adamı ve yöneticidir. FETÖ’ye karşı, PKK’ya karşı, gençlerimizin bunların sapkın ideolojilerinden korunması konusunda son derece gayretli bir ilim adamı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmaları sebebiyle FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de hedefindedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Diyanet İşleri Başkanımızın kıyafeti bellidir, o kıyafetle bu ziyaretleri yapıyor. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. İnsani bir ziyaretten siyasi sonuçlar çıkartılmasını doğru bulmuyoruz. Son zamanlarda her meselenin Atatürk ile ilgili tartışmaya dönüşmesini de doğru bulmuyoruz.

CHP ezana saldıran bu şahsı disiplin kuruluna sevk ederek doğru bir iş yapmıştır. Ezana saldırmak yanlış bir ruh halinin neticesidir. CHP’nin bu şahsı disiplin kuruluna sevk etmesi ve bu şahsın sözlerine karşı olması Türkiye’nin geldiği aşama açısından, CHP’nin de böyle bir tutum alması açısından anlamlıdır.

TÜRKİYE’NİN SİYASİ PROJESİ YOK

(Kaşıkçı cinayeti) Biz kimseyi şahsen suçlamıyoruz. Meselenin örtbas edilmesi konusunda bir tutum içinde olmayacağız. Biz hakikatin peşindeyiz. Şöyle bir gayret görüyoruz; hakikatin ortaya çıkmasından ziyade belli kişilerin gündeme oturtulması, belli kişilerin gündemden çıkartılması konusunda herkes bir siyasi projeye göre davranmak istiyor. Türkiye’nin bu konuda bir siyasi projesi yoktur. Amerikan Güvenlik Danışmanının değerlendirme yapacak bir seminden uzak olduğunu ifade ediyorum. Kendisinin karar vereceği bir konu değil. Bu hukuki süreçlerle, istihbari süreçlerle karar verilecek bir konu. Üst düzey bir yetkili emir vermeden bunların bu saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu katiller Suudi Arabistan yetkililerinin elinde, bu katillerden emri kimin verdiğini şimdiye kadar öğrenebilirlerdi.

BAHÇELİ’NİN ANDIMIZ ELEŞTİRİLERİ HAKLI

(Andımız dilekçesi) O ifadeler AK Parti’nin görüşü değil. Bakanımızın ve bakanlığımızın oluşturduğu görüşe rağmen oradaki avukatlar tarafından bu paragraf o şekilde oraya ekleniyor. Kontrol etmesi gereken bürokratlar da bunu kontrol etmiyorlar. Bu avukatlarla ilişik kesilmiştir, bu bürokratlar da görevden alınmıştır. Bakanımızın görüşünün hilafına, aykırı şekilde buraya yerleştiren, hem doğru olmayan hem de bakanımızı üzen bu yaklaşım, o andan itibaren bakanımız konuyu inceletmiş, hatalı bu ifadenin temyiz dilekçesinden çıkartılmasına ve temyiz sürecinin bu şekilde devam etmesine karar verilmiştir. Temyiz süreci devam edecektir. Bu hadise fark edildiği andan itibaren harekete geçilmiştir. Sayın Bahçeli’nin bu eleştirisinin doğru olduğunu ifade ediyoruz.

HAKKÂRİ’DEKİ MÜHİMMAT PATLAMASI DEĞİL

(Hakkâri’deki patlama) Bu tip durumlarda bakılan şey şu: görgü tanıkları dinlendi, silahın kendisinde, mühimmatta bir sorun olmadığı görüldü. Bu namlular operasyonlardan önce test ediliyor. Bu top da yakın zamanda Karapınar’da test edilmiş ve ‘göreve elverişlidir’ raporu verilmiş. Bu mesele dışarıdan bir saldırı ile gerçekleşmemiştir. Sosyal medyada bununla ilgili pek çok spekülasyon çıktı. Afyon’daki mühimmat patlaması ile bir benzerlik yoktur. İdari ve askeri soruşturma devam ediyor, şeffaf bir şekilde paylaşılacak.

ÇATLAĞI TAKİP EDİYORUZ

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa ordusu çıkışı) AB liderleri açık bir şekilde bunun herhangi bir şekilde NATO’ya alternatif olmadığını söylüyorlar. Avrupa’nın güvenliği dahil olmak üzere Balkanlar’ın güvenliği, Ortadoğu ve Kafkas bölgesi birlikte düşünüldüğünde Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye olmadan sağlanması mümkün değildir. NATO’nun nasıl kurucu üyesiysek, Avrupa ordusu konusundaki tartışmaları da çevremizdeki güvenlik çemberini düşündüğümüzde doğrudan güçlü bir şekilde değerlendiriyoruz. Türkiye’nin içinde yer almadığı bir güvenlik konseptinin hayata geçmesi mümkün değil. Bu çatlağı da takip ediyoruz.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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