‘Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği ilim adamı’

Diyanet İşleri Başkanımız Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği bir ilim adamı ve yöneticidir. FETÖ’ye karşı, PKK’ya karşı, gençlerimizin bunların sapkın ideolojilerinden korunması konusunda son derece gayretli bir ilim adamı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmaları sebebiyle FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de hedefindedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Diyanet İşleri Başkanımızın kıyafeti bellidir, o kıyafetle bu ziyaretleri yapıyor. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. İnsani bir ziyaretten siyasi sonuçlar çıkartılmasını doğru bulmuyoruz. Son zamanlarda her meselenin Atatürk ile ilgili tartışmaya dönüşmesini de doğru bulmuyoruz.

CHP ezana saldıran bu şahsı disiplin kuruluna sevk ederek doğru bir iş yapmıştır. Ezana saldırmak yanlış bir ruh halinin neticesidir. CHP’nin bu şahsı disiplin kuruluna sevk etmesi ve bu şahsın sözlerine karşı olması Türkiye’nin geldiği aşama açısından, CHP’nin de böyle bir tutum alması açısından anlamlıdır.

TÜRKİYE’NİN SİYASİ PROJESİ YOK

(Kaşıkçı cinayeti) Biz kimseyi şahsen suçlamıyoruz. Meselenin örtbas edilmesi konusunda bir tutum içinde olmayacağız. Biz hakikatin peşindeyiz. Şöyle bir gayret görüyoruz; hakikatin ortaya çıkmasından ziyade belli kişilerin gündeme oturtulması, belli kişilerin gündemden çıkartılması konusunda herkes bir siyasi projeye göre davranmak istiyor. Türkiye’nin bu konuda bir siyasi projesi yoktur. Amerikan Güvenlik Danışmanının değerlendirme yapacak bir seminden uzak olduğunu ifade ediyorum. Kendisinin karar vereceği bir konu değil. Bu hukuki süreçlerle, istihbari süreçlerle karar verilecek bir konu. Üst düzey bir yetkili emir vermeden bunların bu saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu katiller Suudi Arabistan yetkililerinin elinde, bu katillerden emri kimin verdiğini şimdiye kadar öğrenebilirlerdi.

BAHÇELİ’NİN ANDIMIZ ELEŞTİRİLERİ HAKLI

(Andımız dilekçesi) O ifadeler AK Parti’nin görüşü değil. Bakanımızın ve bakanlığımızın oluşturduğu görüşe rağmen oradaki avukatlar tarafından bu paragraf o şekilde oraya ekleniyor. Kontrol etmesi gereken bürokratlar da bunu kontrol etmiyorlar. Bu avukatlarla ilişik kesilmiştir, bu bürokratlar da görevden alınmıştır. Bakanımızın görüşünün hilafına, aykırı şekilde buraya yerleştiren, hem doğru olmayan hem de bakanımızı üzen bu yaklaşım, o andan itibaren bakanımız konuyu inceletmiş, hatalı bu ifadenin temyiz dilekçesinden çıkartılmasına ve temyiz sürecinin bu şekilde devam etmesine karar verilmiştir. Temyiz süreci devam edecektir. Bu hadise fark edildiği andan itibaren harekete geçilmiştir. Sayın Bahçeli’nin bu eleştirisinin doğru olduğunu ifade ediyoruz.

HAKKÂRİ’DEKİ MÜHİMMAT PATLAMASI DEĞİL

(Hakkâri’deki patlama) Bu tip durumlarda bakılan şey şu: görgü tanıkları dinlendi, silahın kendisinde, mühimmatta bir sorun olmadığı görüldü. Bu namlular operasyonlardan önce test ediliyor. Bu top da yakın zamanda Karapınar’da test edilmiş ve ‘göreve elverişlidir’ raporu verilmiş. Bu mesele dışarıdan bir saldırı ile gerçekleşmemiştir. Sosyal medyada bununla ilgili pek çok spekülasyon çıktı. Afyon’daki mühimmat patlaması ile bir benzerlik yoktur. İdari ve askeri soruşturma devam ediyor, şeffaf bir şekilde paylaşılacak.

ÇATLAĞI TAKİP EDİYORUZ

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa ordusu çıkışı) AB liderleri açık bir şekilde bunun herhangi bir şekilde NATO’ya alternatif olmadığını söylüyorlar. Avrupa’nın güvenliği dahil olmak üzere Balkanlar’ın güvenliği, Ortadoğu ve Kafkas bölgesi birlikte düşünüldüğünde Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye olmadan sağlanması mümkün değildir. NATO’nun nasıl kurucu üyesiysek, Avrupa ordusu konusundaki tartışmaları da çevremizdeki güvenlik çemberini düşündüğümüzde doğrudan güçlü bir şekilde değerlendiriyoruz. Türkiye’nin içinde yer almadığı bir güvenlik konseptinin hayata geçmesi mümkün değil. Bu çatlağı da takip ediyoruz.