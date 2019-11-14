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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanımız yalnız değildir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesine ilişkin, “Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. MHP Sayın Erdoğan’ın destekçisidir” dedi.

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Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

SANCILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

“Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler sancılı bir süreçten geçmektedir. Türkiye ile ABD arasında hakkaniyete dayalı ittifak hukuku yalnızca sözde kalmış, üstelik Türk milletinin onur ve gururuyla pervasızca oynanmıştır. Türkiye’nin dostluğu değerli düşmanlığı ise çok tehlikelidir. Her seferinde Türkiye’ye tehditler savurmak hiçbir devlet başkanının haddi olamayacaktır. Ne yazık ki ABD, Türkiye’ye karşı terör örgütleriyle aynı cephenin içindedir. ABD Başkanı’nın Mazlum Kobani kod isimli teröristbaşıyla müzakereyi dayatan, üslup ve seviyesi yerlerde sürünen skandal mektubu eşi benzeri görülmemiş bir rezalettir. ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin altyapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, politikalarını buna göre belirlemiştir.

TÜRKİYE’YE BAKIŞLARI ARIZALI

Temsilciler Meclisi’yle Senato’daki bir kısım Cumhuriyetçi senatörün Türkiye’ye bakışları arızalı, şaşı ve mesafelidir. ABD yönetimi dengesiz, samimiyetsizdir. Şu hususu bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. MHP cesaret ve inanmışlıkla Türkiye’nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan’ın destekçisidir. ABD’deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir. FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir. Bilinmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir.”

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