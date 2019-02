Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Karamollaoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hiç kimse 'Önceden gördün mü, ders aldın mı?' deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir." dedi.



Oktay, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kendisinden önce söz alan ve konuşması sonrası salondan ayrılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "Önceden gördün mü, ders aldın mı?" sözlerine yanıt verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz’u hem öncesinde gören hem de FETÖ ile sonuna kadar mücadele eden, yalnız kalma pahasına bile olsa hiçbir zaman sağına, soluna, arkasına bakmadan doğrudan 'Ben varım' diyerek her türlü mücadeleyi veren bir lider olduğunu vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hiç kimse "Önceden gördün mü, ders aldın mı?" deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir." ifadesini kullandı.





Oktay, ülkenin yüzünü ağartan, başarılara imza atan Eğitim-Bir-Sen ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.



Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle her alanda yeni bir döneme girdiğini ifade eden Oktay, ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam ve dünyaya öncülük eden bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlerken eğitim sisteminin de Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde insanı merkeze alan bir anlayışla yeniden dizayn edildiğini söyledi.

Oktay, genç nüfusuyla zengin bir medeniyet birikimini temsil eden Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının nesillerini kaliteli bir eğitim öğretim sistemiyle yetiştirmesine bağlı olduğunu belirtti.



"ASIM'IN NESLİ"



Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirme mücadelesinde en büyük güç kaynaklarının nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerle donanmış nesillerin yetişmesi olduğunu vurgulayan Oktay, gayretlerinin, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un "Asım’ın nesli" olarak ifade ettiği tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi ilim ve teknikle tamamlayan bir neslin yetişmesi yönünde olduğunu ifade etti.



Bu nesli yetiştirmek için 16 yıldır ülkeyi öncelikle "eğitim, sağlık, adalet ve emniyet" olmak üzere tüm alanlarda ilerletmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Oktay, "Hem eğitimcilerimizin hem de bizlerin eğitim alanında attığımız her adımı dikkatle hesaplaması, düşünmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir." diye konuştu.



Oktay, 16 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim konusunda çok büyük yatırımlara imza attıklarını ve çok önemli ilerlemeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Son 16 yılda Milli Eğitim Bakanlığının bütçesini 7,5 milyar liradan 113,8 milyar liraya yükselttiklerini, bütçeden ayrılan pay bakımından eğitimi ilk sıraya çıkardıklarını anımsatan Oktay, atadıkları 610 bin yeni öğretmenle toplam öğretmen sayısını 920 binin üzerine çıkararak hiçbir eğitim kademesinde sınıfların boş kalmamasını, derslerin boş geçmemesini sağladıklarını vurguladı.



"NİTELİKLİ BİLGİ, NİTELİKLİ İNSAN"



İnşa ettikleri 300 bin yeni derslikle kalabalık sınıfları tamamen ve ikili öğretimi de büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını, Cumhuriyet tarihinin en güçlü eğitim atılımını yaptıklarını aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçtiğimiz ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu'muz ile eğitimde içerik çalışmalarımızda daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. 2023 Eğitim Vizyonu, orta vadede eğitimde kalite konusunda bir atılımı hedeflemektedir. İnsanı temel alan eğitim vizyonumuz ile eğitimde niteliği artıracak ve ahlaki değerlerimizi, sanatı, kültürü, estetiği ve sporu eğitim gündemimizin en üst sıralarına taşıyacağız. 2023 hedeflerimiz ve milli teknoloji hamlemiz doğrultusunda hedeflerimize ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağıyla ulaşabiliriz."



Oktay, Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yılda yaşadığı büyük dönüşüm ve hayata geçirdiği tarihi reformların en belirgin örneğinin yükseköğrenim alanında olduğuna işaret etti. Üniversite sayısını 75'den 206'ya çıkardıklarını, harçları sıfırladıklarını, üniversitelere Ar-Ge ve Teknokent yatırımları için 9,3 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Oktay, bilim insanı destekleri kapsamında 16 yılda yaklaşık 153 bin bilim insanını desteklediklerine dikkati çekti.



İNTERNET UYARISI



Köklü tarih ve inancın gereği olarak, beşikten mezara kadar öğrenmeyi sürdürmenin en değerli miras olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:



"Öğretmenlik, emek isteyen, adanmışlık isteyen bir meslektir. Öğretmenler kıymetli bir mesleğin değerli temsilcileri olmanın yanı sıra adeta cevher işleyen birer zanaatkardır. Her bir öğretmen bilgisiyle birlikte duruşunu da heyecanını da ufkunu da öğrencileriyle paylaşır. Her eğitim sistemi, öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve hiçbiri öğretmeninin niteliğini aşamaz. Çocuklarımızın yalnızca zihinlerini bilgiyle doldurarak diploma sahibi olmaları yeterli değildir. Çocuklarımızın gönül dünyalarını doyurmayı da ihmal etmemeliyiz.



Bugün çocuklarımız ve gençlerimiz gelişen teknolojinin etkisiyle küresel kültür ürünlerinin kuşatmasına giderek daha fazla maruz kalıyor. Gençlerimiz, internet bağımlılığı, çevrimiçi oyun bağımlılığı ve aşırı sosyal medya kullanımı riskleri ile karşı karşıya.



Bu kuşatmayı kırmak için, aileden başlayıp okulla devam eden ve toplum hayatının diğer unsurlarıyla zenginleşen eğitim süreci çok önemlidir. Bu anlamda kıymetli eğitimcilerimize büyük görevler düşmektedir. Öz kültürümüzü ve değerlerimizi koruyarak dünyayı tanıyan, kavrayan ve yönlendiren nesiller yetiştirme başarısını hep birlikte ortaya koyacağız. 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza, talim ve terbiye ile eğitim ve öğretimi birlikte sağlayacak eğitim neferlerimizle ulaşacağız. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için elimizdeki en kıymetli sermayemiz, çocuklarımız ve gençlerimiz ve eğitimcilerimizdir."