Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP - IMF görüşmesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi ile ilgili ''Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez" ifadelerini kullandı.
Oktay, bu sabah Adana'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili olarak da ''4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle