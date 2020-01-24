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Haber Giriş: 24.01.2020 - 23:51,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yakından takip ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Depremin ardından sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden

etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli

çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Öte yandan, Fuat Oktay'ın, depremin ardından yürütülen çalışmaları takip etmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Merkezine geçtiği öğrenildi.

Son dakika... Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiElazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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