Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu mesajları verdi:
- En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz
- Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü.
- Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı
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