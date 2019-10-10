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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Temizleyene kadar devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Temizleyene kadar devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oktay, TRT World televizyonunda katıldığı programda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'de çok sayıda Kürt kökenli vatandaşın yaşadığına, AK Parti'nin en fazla Kürt kökenli milletvekiline sahip siyasi parti olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Biz Kürtlerle mücadele etmiyoruz. Biz dünyanın bu bölgesinde yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Biz PKK/YPG terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı. Türkiye'de Türkler, Kürtler, Araplar hep beraber yaşıyor. Bununla ilgili sorun yok. Ama hiçbir terör örgütünün veya ülkenin bize tehdit oluşturmasına izin vermeyiz. Buna DEAŞ da dahil."

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın bir işgal operasyonu olmadığının altını çizen Oktay, "Siviller kendi topraklarına dönebilsin diye biz burada bir bölgeyi istikrarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Buna Suriyeli Kürtler de dahildir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, harekatın başında olduğunu ve sürekli bilgi aldığını belirten Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü harekatın başarıyla devam ettiğini belirtti.

Oktay, "Tel Abyad'dan 8 kilometre kadar Suriye'nin içine girildi. Resulayn'dan ise yaklaşık 4,5-5 kilometre derinliğe kadar ilerlenmiş durumda. Savaş uçaklarımız ise daha derine indi." diye konuştu.

Oktay, hedefin 30 kilometre derinliğe kadar inmek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Suriye ile 911 kilometre sınırımız var. Biz daha önce de dünyaya ilan ettik. En başından beri bölgemizde terör koridoru, terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz."

Harekatın bir diğer önemli amacını, "güvenli bölge oluşturmak" şeklinde ifade eden Oktay, "Biz yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırlıyoruz. Bu sayede bu kişiler gönüllü olarak kendi topraklarına dönebilecek." dedi.

Oktay, Türkiye'nin sivil kayıp olmamasına özen gösterdiğini vurgulayarak, "Belli bir bölgede teröristlerin bulunduğunu gösteren yeteri kadar veri olmadıkça orayı bombalamayacağız." şeklinde konuştu. Oktay, şöyle devam etti:

"Harekatın başlamasından bu yana Suriye tarafında hiçbir sivil hayatını kaybetmemiştir. Ancak Türkiye tarafına yüzlerce roket ve havan topu saldırısı oldu. Bu saldırılarda 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü. Sadece PKK değil, DEAŞ da var."

Oktay, hiçbir ülkenin, sınırındaki terör örgütüne ve bu örgütün saldırısıyla vatandaşlarının zarar görmesine müsaade etmeyeceğini, Türkiye'nin de buna izin vermeyeceğini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ mensupları ve bunların ailelerinin durumu hakkındaki bir soruyu yanıtlarken, oluşturulacak güvenli bölgede hiçbir teröristin veya DEAŞ teröristinin yaşamasına izin vermeyeceklerini dile getiren Oktay, tutuklu DEAŞ'lıların da geldikleri ülkelere gönderileceğini aktardı. 

Oktay, şunları kaydetti:

"Bunların birçoğu Avrupa'dan gelmişti. Kadınları ise DEAŞ teröründen kurtarmak için programlar uygulayacağız. Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristler listesinde 75 binden fazla kişinin ismi var. Bu listeyi bir filtre olarak kullanıyoruz. Böylece Türkiye'ye girmelerine veya (Türkiye'yi) Suriye'ye geçiş ülkesi olarak kullanmalarını engelliyoruz. Şu ana kadar 7 bin 500 kişiyi Türkiye'den sınır dışı ettik, 8 bin 500 kişinin ülkeye girişine izin vermedik. Bunlarla mücadele etme imkanımız var. Türkiye içinde de DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Birkaç yıl önce meydana gelen saldırıları hatırlayın. Birçok sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye belki de DEAŞ ile samimi ve sistematik şekilde mücadele eden tek ülkedir. Bu mücadelemiz de devam edecek."

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