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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
31.10.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yarım saat süren görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki kardeşlik hukuku ile ülke liderlerinin paylaştığı ortak siyasi irade sayesinde ikili ilişkilerin her alanda mükemmel olduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca, ortak tehditler ve zorluklar karşısında Türkiye ve Katar'ın dayanışma sergilemede ortak yaklaşım ortaya koyduğu vurgulanarak, Barış Pınarı Harekatı'na verdikleri destek nedeniyle Katar'a teşekkür edildi. Öte yandan görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin önümüzdeki süreçte toplanması için ilgili kurumların çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. 15 milyar dolarlık ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin görüşmelerin sürmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği görüşmede, savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmenin Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığının altı çizildi.

Oktay-Al Sani ikilisinin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Temasların heyetler arası kısmında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari, Katar Maliye Bakanı Ali Shareef Al-Emadi, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi hazır bulundu.

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