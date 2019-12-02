Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
02.12.2019 - 00:56, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sadece 'ben nasıl teşvik alabilirim'i düşünmeyen ama tam tersi 'ben 3 ton, 5 ton balı nasıl üretirim' diye dertlenen insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı.

Fuat Oktay, Yozgat'a maç yapmak için gelirken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çekerek'e yapılan ve yapılacak projeler ile verilen teşvikler hakkında bilgi veren Oktay, "Rahmetli Özal'dan beri biz teşvik veriyoruz. AK Parti iktidarı olarak ilk günden itibaren tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle alakalı çok ciddi teşvik veriyoruz. Ama ne yazık ki henüz arzu ettiğimiz sonuçları alamıyoruz. Ben sizden şunun sözünü almak istiyorum. Burada sadece 'ben nasıl teşvik alabilirim'i düşünmeyen ama tam tersi 'ben 3 ton, 5 ton balı nasıl üretirim' diye dertlenen insanlara ihtiyacımız var. Burada projeyi biz geliştireceğiz, ama uygulamaya siz geçireceksiniz. Hangi görüşten olursanız olun, hangi köyden olursanız olun, Türkiye'nin neresinden olursanız olun bu topraklarda yaşıyorsanız, 'ben buraya nasıl katkı veririm' diye bununla dertlenmeniz gerekiyor." dedi.

Oktay, Çekerek ilçesinde yapılan trüf mantarı üretimi, lavanta üretimi ile bal ormanı projesi ve bal üretimi projelerini anlattı. Fuat Oktay, "Bu ormanlar bal üretimini teşvik etmek için kuruluyor. Çekerek'te 100 dönümlük alanda bal ormanı kuruluyor. Çekerek ölçeğinde büyük bir alan olabilir ama bu yetmez." diye konuştu.

Oktay, Çeker Nehri Havza Projesi, yerel ürünlerin üretilip satılmasını sağlayacak kooperatifleşme konularında da bilgi aktardı.

Toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle